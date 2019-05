(mi-lorenteggio.com) Cassano Valcuvia (VA), 18 maggio 2019 – Le vie di accesso non erano percorribili con le autopompe, in quanto il luogo è impervio: i vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri con tre fuoristrada dotati di modulo antincendio per spegnere l’incendio deposito attrezzi vicino ad un’abitazione.

V. A.