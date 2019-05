Sovranisti. Da Le Pen a Wilders sul palco a Milano con Salvini per l’Europa dei popoli: FOTO E VIDEO

VIDEO APPROFONDIMENTO INTEGRALE CON TUTTI DISCORSI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 18 maggio 2019 – Sotto una pioggia battente, in una piazza Duomo super blindata, davanti a migliaia di militanti della Lega giunti da tutta Italia, di fronte a numerosi giornalisti di tutte le principali testate d’Europa e non solo, si è svolto nel pomeriggio di oggi il comizio “Italia rialza la testa” di Matteo Salvini insieme ai maggiori leader delle destre europee.

Sul palco, presentati dal deputato Alessandro Morelli, dopo i Presidenti delle regioni governati dalla Lega, Zaia, Fontana, Fedriga e e Massimo Fugatti, presidente della provincia di Trento, sul palco sono saliti11 tra i leader dei partiti di destra europei. Mancava Viktor Orban. Salvini ha portato a Milano diversi alcuni politici europei, di destra, i quali raccontano insieme l’Europa che vogliono e auspicano contro l’Europa dei buracrati, dei banchieri, immigrazione incontrollata.

Da Joerg Meuthen l’Afd (Alternative für Deutschland), al partito della Libertà austriaco (Freiheitliche partei osterreichs) con Harald Vilimski, il Partito per la libertà olandese (Partij voor de Vrijheid) con Geert Wilders, il partito nazionalista fiammingo Vlaams belang, guidato dall’europarlamentare belga Gerolf Annemans, e la formazione dei Veri finlandesi. Poi, Boris Kollar, della Sme Rodina, il nazionalista bulgaro Veselin Mareshki del partito Volontà (Volya) il danese Andres Vistisen che rappresenta il Partito del popolo danese, Marine Le Pen, presidente del Raggruppamento Nazionale Francese.

Gruppi di contestatori si sono ritrovati in piazza Duomo per protestare contro Salvini e i sovranisti, ma, non ci sono stati incidenti, ma, sono stati tenuti lontani dalla piazza centrale dalle forze dell’ordine, le quali, sono anche

intervenute per far togliere uno striscione esposto da una persona vestita da Zorro una finestra del palazzo di fronte al palco con la scritta “Restiamo umani #stayhuman”.

In Cairoli e in piazza del Cannone, all’interno del parco Sempione a Milano, si sono raccolti, invece, i partecipanti del contro-corteo «Gran Galà del futuro», organizzato da «Non Una di Meno» e «Milano Antifascista, Antirazzista e Solidale» sempre risposta alla manifestazione della Lega.

V. A.