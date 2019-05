A Matera il 67° raduno dell’Associazione Nazionale Bersaglieri: il messaggio del Presidente Mattarella

(mi-lorenteggio.com) Matera, 19 maggio 2019 – Grande festa a Matera, Città dei Sassi e Capitale europea della Cultura 2019, dove è in corso e si sta concludere il 67° raduno nazionale dei Bersaglieri. Sono circa centomila stanno assistendo alla grande parata, da via Nazionale fino a piazza Vittorio Veneto, conclude, al termine della quale, ci sarà il “passaggio della stecca”, testimone, con la città di Roma che ospiterà il 68° raduno nazionale dei Bersaglieri.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Generale di Brigata Ottavio Renzi, un messaggio:

«Rivolgo ai partecipanti al 67° raduno dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, quest’anno a Matera, Capitale Europea della Cultura, il saluto più cordiale.

La ospitalità della gente lucana corrisponderà certamente all’allegria che suscita sempre, nei cittadini, la presenza dei fanti piumati.

I bersaglieri, con le loro gesta, hanno sempre saputo accompagnare momenti significativi della storia d’Italia.

A tutti i caduti del Corpo, che hanno sacrificato la propria vita nella edificazione della Patria e per gli ideali di libertà e di democrazia, va il commosso pensiero di tutto il Paese.

I bersaglieri sono, ancor oggi, protagonisti in tutte le operazioni alle quali sono chiamate le forze armate sul territorio nazionale e nelle missioni volte alla salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale, con quelle caratteristiche che ne fanno una delle specialità più amate: slancio, abnegazione, adattabilità e spirito di sacrificio.

La apprezzabile attività dell’Associazione Nazionale Bersaglieri consente di rinsaldare il legame con le nuove generazioni e l’affettuoso rapporto con i cittadini, calorosamente manifestato tante volte durante il passaggio della fanfara.

