A Rho la serata finale della 22° edizione del concorso “Calendimaggio” e del 3° concorso di prosa “Un pensiero per te”

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 19 maggio 2019 – Si è terrà sabato 25 Maggio alle ore 21:00, presso l’Auditorium “Padre Reina” di Rho, la serata finale della 22° edizione del concorso di poesia per ragazzi del “Calendimaggio” e del 3° concorso di prosa “Un pensiero per te”, con la premiazione delle opere vincenti. Il concorso è nato da un’idea all’interno del “Gruppo Culturale Amici di Mazzo” ed è organizzato dalla stessa “AGCAM” in collaborazione con le Biblioteche Comunali “Villa Burba” di Rho e di Arese, la Biblioteca per Ragazzi “Angela Piras” di Mazzo di Rho e delle amministrazioni Comunali di Rho e Arese. La partecipazione è riservata alle scuole medie inferiori e superiori (biennio e triennio) per la poesia e al triennio delle superiori per la prosa, sempre per i Comuni di Rho e Arese. Per questa edizione, la giuria è stata chiamata a valutare circa 400 opere, scritte da più di 300 studenti e 6 racconti per la parte di prosa. Per un dato puramente statistico, durante i 22 anni del Concorso, sono state pubblicate più di 6000 opere, ed è stato dato spazio a circa 4000 giovani autori; in poche parole e senza volere esagerare, un’autentica “raccolta dei sentimenti” . Come è consuetudine, tutti i testi saranno pubblicati in una raccolta che, al termine della serata, sarà consegnata ai rappresentanti di ogni Istituto, come arricchimento della biblioteca scolastica, ed al pubblico presente in sala, come tangibile gesto dell’impegno profuso da tutti i ragazzi.

Redazione