Alla PolimiRun anche l’Ironman Daniel Fontana a capo del team iN’s RunAndGo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2019 – Grande energia ed entusiasmo alla terza tappa del running tour di iN’s Mercato approdata a Milano in occasione della adidas Runners PolimiRun Spring 2019. Il campione di triathlon Daniel Fontana, unico italiano a conquistare tre Ironman e sei finali mondiali, ha capitanato il team iN’s RunAndGo, composto da cittadini e dipendenti runner, lungo i 10 km corsi dai 15mila partecipanti alla manifestazione da via La Masa all’arrivo in piazza Leonardo da Vinci.

“Ho aderito con piacere al progetto iN’s RunAndGo – dichiara Daniel Fontana – per contribuire alla promozione dell’attività sportiva e della cura del benessere proprio nella città in cui quotidianamente mi alleno e lavoro, Milano. Pratico il triathlon da quando avevo 6 anni, nella Patagonia argentina, e lo sport rappresenta per me uno stile di vita, in grado di regalarti emozioni indelebili. Ancora ricordo la prima gara nel dicembre del 1992 e ora sono concentrato verso il mio prossimo obiettivo, raggiungere Kona per la finale dei Campionati Mondiali Ironman”.

Argentino di nascita e meneghino d’adozione, Daniel ha all’attivo due Olimpiadi nel 2004 ad Atene e nel 2008 a Pechino. Nel 2014 conquista l’oro all’Ironman Los Cabos divenendo il primo Italiano a vincere una prova del circuito mondiale. Replica il suo primato all’Ironman Taiwan nel 2016 e nel 2018. Al Mondiale di Kona 2019 celebrerà la sesta finale mondiale di carriera.

“Per il secondo anno consecutivo – dichiara Francesca Salmaso, Responsabile Marketing e Comunicazione di iN’s Mercato – abbiamo voluto sostenere il benessere e uno stile di vita sano con il progetto iN’s RunAndGo, nato per esprimere al meglio i valori in cui crediamo: genuinità, responsabilità, impegno. Coniugando lo sport a una sana alimentazione, lavoriamo alla diffusione di un nuovo approccio a stili di vita virtuosi, sia attraverso la partnership con prestigiose manifestazioni del mondo del running, sia proponendo i nostri prodotti pensati per il benessere: la Linea Bio, creata in armonia con la natura e totalmente certificata, Vita Well, dedicata alla leggerezza, e Selezione Più, rivolta alle grandi eccellenze”.

Il team iN’s RunAndGo di Milano è riuscito a registrare ben 2120 km, sommando le distanze percorse da tutti i suoi membri. La sfida ora proseguirà in ulteriori due città e solo quella che avrà percorso la maggiore distanza verrà decretata la vincitrice ideale dell’appassionante challenge.

Le prossime tappe di iN’s RunAndGo

Il tour ha avuto inizio alla Maratona Internazionale di Roma e Stracittadina il 7 aprile con il campione di ultracycling Omar Di Felice per poi proseguire alla tappa di Torino il 14 aprile con la campionessa di arrampicata sportiva Claudia Ghisolfi. Dopo la tappa milanese, iN’s RunAndGo arriverà alla Bologna Race For The Cure (5 o 2 km), dal 20 al 22 settembre, con la farfalla della Nazionale di Nuoto e campionessa Ilaria Bianchi, specialista dei 100 m con 1 oro mondiale, 1 oro europeo e 1 oro nei Giochi del Mediterraneo. Gran finale dall’11 al 13 ottobre a Genova con il nuotatore di fondo campione del mondo Edoardo Stochino, impegnato nella StraGenova, dopo il bronzo agli Europei 2014 e 2016 e l’argento alla Santa Fè-Coronda, la 57 km nel Rio Panarà in Argentina.

Tutti possono partecipare e correre insieme ai FRIENDS. Basta iscriversi alla competizione di interesse sul canale ufficiale della manifestazione e, in seguito, registrarsi al team sul sito www.insmercato.it o presso lo stand del marchio allestito al villaggio. Ritirando un omaggio personalizzato, che renderà riconoscibile il gruppo, si potrà prendere parte al challenge.

Redazione

(foto di Enrico Paladino)