BORGO VIRGILIO/MN. INAUGURATA CENTRALE OPERATIVA POLIZIA LOCALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2019 – Ieri mattina l’assessore alla

Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia

ha partecipato all’inaugurazione della Centrale operativa del

comando di Polizia Locale di Borgo Virgilio/MN, che ha potuto

contare su un finanziamento regionale di 246.000 euro.

Nell’occasione è stata anche presentata la convenzione per il

servizio di gestione associata della Centrale da parte dei

Comuni di Borgo Virgilio, San Giorgio Bigarello, Porto

Mantovano, Castelbelforte, Bagnolo San Vito, Curtatone.

ASSESSORE: ESEMPIO DI UTILIZZO VIRTUOSO DEI FONDI – “Sono molto

soddisfatto – ha dichiarato l’assessore – del risultato

raggiunto, che testimonia come con un corretto utilizzo dei

fondi messi a disposizione dalla Regione sia possibile fornire

strumenti molto utili agli agenti e migliorare la sicurezza dei

cittadini. In questa sede mi preme anche ribadire l’importanza

della convenzione sottoscritta dai quattro Comuni per la

gestione in forma associata della centrale operativa, esempio

virtuoso di sinergie tra enti in linea con quanto abbiamo più

volte evidenziato. La sottoscrizione di questa intesa deve

essere interpretata nell’ottica di un’effettiva collaborazione

tra territori che comprendono oltre 60.000 abitanti, un punto di

partenza per coinvolgere anche altri Comuni in azioni di

sicurezza integrata. Oggi, infatti, per garantire uno standard

elevato occorre mettersi in rete e unire le forze sotto un unico

e solido coordinamento. Ringrazio quindi tutti i presenti – ha

concluso – confermando che Regione Lombardia rimarrà sempre al

loro fianco”.

LA SCHEDA TECNICA – La Centrale Operativa è l’organo di

coordinamento, gestione e controllo delle attività esterne di

pronto intervento del servizio associato di Polizia Locale.

La stessa raccoglie e smista nell’immediatezza alla pattuglia

esterna le segnalazioni e le richieste d’intervento giunte da

vari canali (telefono, e mail). In particolare, è stato

istituito un numero unico 0376238020 per rendere maggiormente

accessibile il servizio al cittadino.

La Centrale Operativa svolge le proprie funzioni con l’ausilio

di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di

sorveglianza, di contesto e di lettura targhe.

Nell’area attrezzata con nove monitor, vengono visualizzate e

controllate le immagini di tutte le telecamere del sistema di

videosorveglianza che i Comuni convenzionati hanno realizzato e

realizzeranno per la tutela dal patrimonio pubblico, la

prevenzione e la repressione di attività illecite, il controllo

ed il miglioramento della viabilità.

La Centrale Operativa è attrezzata con servizi informatici per

la sicurezza quali la gestione informatizzata degli eventi e

delle pattuglie (con la relativa registrazione delle attività

svolte in ciascun intervento) ed il sistema veicolare GPS.

Inoltre, coadiuva e supporta il personale esterno servendosi

della visualizzazione degli archivi della motorizzazione e

dell’anagrafe comunale e, se necessario, collaborando con le

altre forze di Polizia e con i Servizi di Emergenza, attraverso

linee privilegiate e prioritarie.

Alle immagini del sistema di videosorveglianza possono accedere

la Questura di Mantova ed i Carabinieri della locale Stazione.

