LOMBARDIA. INAUGURATO A LUINO (VA) IL NUOVO POLO CULTURALE DI PALAZZO VERBANIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 maggio 2019 – “Palazzo Verbania con la cornice

offerta dal Lago Maggiore e dal paesaggio circostante formano un

‘unicum’ che esalta la bellezza di una zona della Lombardia

capace di offrire una serie di proposte davvero uniche”. Lo ha

detto ieri il presidente della Regione Lombardia prendendo parte

oggi, a Luino/VA all’inaugurazione del nuovo polo culturale

nella sede restaurata di Palazzo Verbania. Presenti anche gli

assessori regionali alla Cultura e Autonomia e al Turismo,

Marketing territoriale e Moda. “Il recupero di palazzo Verbania

– ha aggiunto il governatore- è l’ennesima testimonianza di

quanto concreta e fattiva sia l’azione di Regione Lombardia in

settori come quelli della cultura e del turismo”.

ASSESSORE ALLA CULTURA: AMPLIATO PATRIMONIO CULTURALE – “Palazzo

Verbania, magnifico edificio liberty costruito fra il 1904 e il

1927 in riva al Lago, rappresenta un’eccezionale testimonianza

del patrimonio architettonico della nostra Regione” ha

sottolineato l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura.

“Restaurato in quattro anni, grazie anche all’impegno di Regione

Lombardia – ha aggiunto – ospiterà gli archivi di due grandi

scrittori luinesi, Vittorio Sereni e Piero Chiara, un grande

poeta ispirato dalla liquidità lacustre e un narratore ironico e

acuto di piccole storie provinciali del grande lago, che hanno

segnato in profondità la storia della letteratura italiana del

Novecento. La riapertura di Palazzo Verbania con questo nuovo e

intelligente allestimento archivistico – ha concluso l’assessore

regionale all’Autonomia e Cultura – consente alla nostra Regione

di ampliare in modo importante e significativo il proprio

patrimonio culturale, che si configura in un’offerta culturale

di assoluto rilievo”.

ASSESSORE AL TURISMO: PERLA ARCHITETTONICA DEL LAGO MAGGIORE –

“Finalmente Palazzo Verbania torna ai suoi antichi splendori

grazie a un intervento fortemente voluto da Regione Lombardia.

In questo modo migliaia di visitatori potranno tornare ad

ammirare una dimora dal valore inestimabile, una vera e propria

perla architettonica del Lago Maggiore” ha quindi sottolineato

l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda.

“L’apertura al pubblico del Palazzo – ha aggiunto – potenzierà

ulteriormente l’offerta culturale del territorio, accrescendo

l’attrattività turistica di una realtà lombarda importante. Oggi

il turista è alla ricerca di esperienze nuove ed originali e la

possibilità di scoprire un palazzo ricco di magnifiche opere

d’arte sarà un’occasione interessante per un’escursione a

Luino”.