Milano. Rissa fuori da locale, cinque feriti: uno grave

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2019 – Stamane, intorno alle ore 4.40, per un rissa scoppiata fuori da un locale di via Valtellina, 25, cinque giovani, tra i 19 e 23 sono rimasti feriti e tre sono stati portati in codice giallo al Policlinico, Fatebenefratelli e Città Studi, mentre un altro è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda con ferite da arma da taglio. Cinque le ambulanze giunte sul posto insieme ad un’automedica.

Contemporaneamente sono giunti anche i Carabinieri che indagano per capire i motivi della rissa, la dinamica per individuare gli autori dei diversi ferimenti e accertare tutte le responsabilità. Le indagini sono in corso.

V. A