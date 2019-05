PROTEZIONE CIVILE, A SAN ROCCO AL PORTO INAUGURATO NUOVO PRESIDIO

ASSESSORE TERRITORIO: SARA’ CENTRO NEVRALGICO DELL’ATTIVITA’ DEI VOLONTARI

(mi-Lorenteggio.com) San Rocco al Porto – Lodi, 19 maggio 2019 – Una nuova sede, più

adatta ad ospitare adeguatamente il personale e i mezzi della

Colonna Mobile provinciale di Lodi. E’ stata inaugurata oggi, a

San Rocco al Porto (LO), mettendo assieme le esigenze di AIPo di

potenziare i propri presidi nel territorio rivierasco del Po,

preservando un bene pubblico, e quelle di Regione Lombardia e

Provincia di Lodi di disporre di un ricovero logistico più

adeguato per la Protezione civile.

I LAVORI E I COSTI – Principalmente, l’intervento di adeguamento

eseguito riguarda la realizzazione di due tendostrutture su

un’area di oltre 4.000 mq, che si configurano come veri e propri

capannoni per il rimessaggio di mezzi, attrezzature e veicoli.

Le strutture hanno un’estensione rispettivamente di 160 e 560

metri quadrati per complessivi 720 metri quadrati coperti, con

un’altezza media utile di oltre 5 metri.

AIPo e i suoi tecnici hanno provveduto ad adeguare l’area per le

funzioni preposte al ruolo logistico e operativo, realizzando le

nuove strutture di rimessaggio e le opere edili ed elettriche,

compreso un impianto illuminotecnico completamente a led. I

costi sostenuti riguardano principalmente l’acquisto, la

realizzazione e il montaggio delle tendostrutture per 115.000

euro, l’adeguamento del piazzale e delle opere edili accessorie

per 38.000 euro e di quelle elettriche per 16.000 euro.

ASSESSORE: SINERGIE CHE PORTANO RISULTATI – “Oggi, grazie alla

sinergia con AIPo – ha commentato l’assessore regionale al

Territorio e Protezione civile – abbiamo realizzato un’opera di

grande valore. Un qualificato presidio territoriale per la

tutela dell’incolumità e della sicurezza della popolazione, che

potrà garantire interventi rapidi ai cittadini e a protezione

delle infrastrutture nel fronteggiare emergenze e calamità

naturali. Quello di oggi è dunque un tassello fondamentale per

la nostra struttura provinciale di Protezione civile: la sede è

il vero centro nevralgico delle attività dei volontari. Ciò

significa – ha concluso l’assessore – più sicurezza per gli

operatori e una migliore gestione delle situazioni. Ad esempio

potrà migliorare anche l’operatività della Sala operativa

regionale, abbattendo i tempi di reazione, sia nel controllo

delle aree di rischio presenti sul territorio, sia nel corso

delle fasi di allerta e urgenza”.

Redazione