SIAMO NATI PER CAMMINARE. ALL’EDIZIONE 2019 HANNO PARTECIPATO CINQUANTA SCUOLE PRIMARIE E 15MILA BAMBINI

Domani la premiazione a Palazzo Marino delle dieci classi vincitrici del concorso creativo

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2019 – Sono dieci le classi vincitrici del concorso creativo dell’edizione 2019 di Siamo nati per camminare, l’iniziativa voluta per promuovere l’uso dei mezzi alternativi all’auto privata per i percorsi casa scuola, che quest’anno ha coinvolto cinquanta Scuole Primarie e circa 15mila bambini in tutta la città, nella settimana dall’1 al 5 aprile. La premiazione, a cui parteciperanno circa duecento bambini con i loro insegnanti, si svolgerà domani, lunedì 20 maggio, nella Sala Alessi di Palazzo Marino.

Con il claim “Il nostro bagaglio per andare da soli”, l’edizione 2019 ha voluto proporre ai bambini, alle scuole e alle famiglie una riflessione sul tema dell’autonomia negli spostamenti quotidiani dei più piccoli e su cosa significhi muoversi da soli. Un tema scelto perché rappresenta un problema importante, anche se sottovalutato, della realtà milanese (e italiana): a Milano infatti solo il 2% degli alunni delle Scuole Primarie va a scuola senza essere accompagnato da un adulto (dati Comune di Milano/Abcittà, Progetto Pedibus). Questa scarsissima autonomia ha implicazioni negative sullo sviluppo psico-fisico dei bambini e in particolare sulla loro autostima, sulla loro capacità di orientarsi, di socializzare.

I vincitori del concorso creativo per l’edizione 2019 di SNPC

Primi classificati

1° A – Scuola Primaria Locchi (I.C. Locchi)

2° A – S.P. Pisacane (I.C. Pisacane Poerio)

3° A – S.P. Duca degli Abruzzi (I.C. Locchi)

4° C – S.P. Duca degli Abruzzi (I.C. Locchi)

5° C – S.P. Anemoni (I.C. Narcisi)

Secondi classificati

1° A – Scuola Primaria Giusti (I.C. Giusti – D’Assisi)

2° B – S.P. Stoppani (I.C. Stoppani)

3° B – S.P. Thouar – Gonzaga, via Brunacci (I.C. Thouar – Gonzaga)

4° C – S.P. Micca (I.C. via Gattamelata)

5° A – S.P. Pisacane (I.C. Pisacane Poerio)

Grazie al rinnovato accordo con il Comune di Milano, come avvenuto negli ultimi anni, i bambini delle classi vincitrici avranno la possibilità di assistere gratuitamente ad alcuni degli spettacoli per ragazzi più belli della stagione del Teatro alla Scala e Piccolo Teatro. E potranno inoltre far entrare gratuitamente all’Acquario Civico o al Museo di Storia Naturale un primo adulto che li accompagna, mentre un secondo adulto pagherà tre euro invece di cinque (fino al 31 dicembre 2019).

Tra i premi previsti vi sono anche quaranta abbonamenti gratuiti annuali offerti da BikeMi con Clear Channel. Giochi Preziosi darà invece in omaggio una fornitura di zaini trolley GoPop per una delle classi vincitrici, Granarolo offrirà la merenda all’evento conclusivo mentre la Cooperativa Demetra e i Ludosofici regaleranno dei laboratori didattici.

L’obiettivo è stato puntato in particolare sul tema dell’autonomia dei più piccoli, sugli spostamenti, non solo casa–scuola, ma anche all’interno della propria casa, della scuola e all’aperto. Il tema porta inoltre con sé una riflessione su come i genitori, gli insegnanti, i membri di una comunità, possono trovare un giusto equilibrio tra il desiderio di proteggere i bambini e quello di garantire il soddisfacimento del loro naturale bisogno di autonomia.

Siamo nati per camminare è un progetto-gioco sul tema della mobilità sostenibile rivolto agli alunni delle Scuole Primarie, pubbliche e paritarie, della città di Milano. Per una settimana, dall’1 al 5 aprile 2019, i bambini sono stati invitati ad andare a scuola a piedi, in bicicletta, skateboard, monopattino, con i mezzi pubblici. Alla base dell’iniziativa c’è l’idea che un reale miglioramento delle condizioni di vivibilità della città non possa che essere il risultato di un’azione collettiva e sinergica di tutte le parti in gioco: i bambini insieme alle loro famiglie, gli insegnanti, le istituzioni pubbliche e private.

Siamo nati per camminare è realizzato e curato da Genitori Antismog, con la collaborazione del Comune di Milano e il sostegno di Fondazione Cariplo, e grazie al contributo del main sponsor Centro Medico Santagostino e di ConsiliaRegulatory, Giochi Preziosi/GoPop, Clear Channel/Bikemi. Si ringraziano il Teatro alla Scala e il Piccolo Teatro di Milano.

Redazione