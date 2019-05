Cantine Aperte 2019 torna in oltre 800 cantine d’Italia l’ultimo weekend di Maggio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2019 – Un evento che da 27 anni accoglie gli enoturisti nei luoghi di produzione del vino, raccontando storie di bottiglie, territori, famiglie e aziende. Un viaggio tra i filari e le botti, tra le proposte enoturistiche delle Cantine di MTV che invitano a vivere le diversità uniche della realtà vitivinicola in Italia; fotogrammi di una missione fatta di qualità nell’accoglienza, valorizzazione del patrimonio agricolo, di innovazione nella tradizione. Tutto questo degustando vini eccellenti.

Cantine Aperte 2019 come ogni anno abbraccerà tutto lo stivale, con attività dalle vette dalla Valle d’Aosta, fino alle spiagge della Sicilia e della Sardegna. Ogni regione e ogni singola azienda porterà in scena iniziative e attività tese a valorizzare e raccontare al meglio il proprio territorio.

Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L’Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed annovera circa 900 fra le più prestigiose cantine d’Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell’accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell’ambiente e dell’agricoltura di qualità.

IL PROGRAMMA CANTINE APERTE REGIONE LOMBARDIA

Cantine Aperte Emotion: sabato 25 degustazioni al tramonto, cene nei vigneti, barricate.

Cantine Aperte in Vespa con Vacanze Pavesi il simbolo della dolce vita, la vespa, è la scelta di vacanze pavesi per un’esperienza in assoluta libertà nelle incontaminate colline dell’Oltrepo. Un modo originale per fermare il tempo e vivere in un’altra dimensione guidati dall’istinto e dagli itinerari di vacanze pavesi.

Le Camminate di Cantine Aperte: escursioni enogastronomiche tra natura e storia in Oltrepò Pavese con Calyx.

La Camminata del Tuchì: Tout a piedi guidato alla scoperta dell’inedita zona del San Martino della battaglia.

Cantine Aperte in recal con il Girocantine: Il Movimento Turismo del Vino Lombardia organizzerà tour itineranti tra le cantine della regione grazie a minibus, in totale relax e sicurezza.

