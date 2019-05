(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 20129 – Dopo i successi delle edizioni di Milano (2016) Lucca (2017 e 2018) e Trento (2018), le premiazioni con il prestigioso “New Renessaince Award” a Pupi Avati, Bebe Vio, Tegla Loroupe e Vito Mancuso, giunge alla sua 5° edizione il FESTIVAL DEL NUOVO RINASCIMENTO ideato e condotto da Rosella Maspero e Davide Foschi, organizzato dall’Associazione culturale milanese Verso un Nuovo Rinascimento coadiuvato da tante collaborazioni tra associazioni, fondazioni e aziende. Per quest’anno speciale che è il 2019 non poteva mancare un’edizione speciale, interamente dedicata e ispirata al genio di Leonardo da Vinci: un Festival diffuso, con 9 mesi di eventi in tante location milanesi coinvolte dal Nuovo Rinascimento, il movimento culturale fondato da Davide Foschi nel 2016 che vuole riportare nel nostro paese una nuova forma di Umanesimo che vede nella sinergia tra arte, scienza, cultura, ambiente, educazione ed economia la chiave per far ripartire l’Italia e l’Europa lungo il solco tracciato dai grandi del passato, tra i quali un ruolo fondamentale ebbe proprio Leonardo da Vinci. Il Festival culminerà con il Galà ad ottobre presso il Museo Mumi Spazio Ex Fornace con una splendida mostra d’arte contemporanea interamente ispirata a Leonardo da Vinci e tre giorni di eventi dal 18 al 20 ottobre.

Dopo il successo della prima rassegna d’arte Umanesimo, fra gli eventi diffusi, sono già inaugurate e ora visitabili altre due mostre d’arte dal titolo UMANESIMO presso FM assicurazioni di via Binda 36 e presso il Cicinin della Ripa in Ripa di Porta Ticinese 93.

Ci attende la terza inaugurazione martedì 21 alle ore 19.00 presso il noto ristorante milanese OSTRICHE E VINO in Viale Col di Lana 5, con alcune opere degli Artisti italiani ed europei che si ispirano al “Manifesto del Nuovo Rinascimento”. All’ inaugurazione sarà presente anche l’Assessore alla Cultura di Municipio 6 Sergio Meazzi. Le mostre, con il patrocinio di Municipio 6 di Milano, sono ad ingresso libero e saranno visitabili fino al 7 settembre negli orari indicati sul sito web www.festivaldelnuovorinascimento.it che riporta l’elenco dei trentuno artisti in mostra nelle tre location.

Il Direttore Artistico di tutte le manifestazioni del FESTIVAL DEL NUOVO RINASCIMENTO è Davide Foschi, l’organizzazione a cura di Rosella Maspero e per le diverse rassegne d’arte contemporanea è stata nominata una squadra curatoriale composta da Luca Siniscalco, Alisia Viola ed Angela Patrono. Non da ultimo mercoledì 22 maggio dalle 18.30 alle 19.30, la puntata streaming di “Leonardo” in diretta da Mondadori Bookstore di via Ettore Ponti n. 21 verrà interamente dedicata alle mostre in corso.

Data e orario brindisi inaugurale con ingresso libero:

Martedì 21 maggio ore 19.00 Ostriche e Vino – viale Col di Lana 5

