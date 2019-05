IN LOMBARDIA 5000 APICOLTORI IN DIFFICOLTÀ PER CAMBI CLIMATICI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2019 – “A giugno la Regione Lombardia

istituirà un tavolo ufficiale dedicato all’apicoltura e alla

produzione di miele. Oltre ai fondi che mettiamo a disposizione,

è essenziale avviare anche un lavoro congiunto con i produttori

per promuovere il miele lombardo, potenziare i controlli sulle

importazioni, intensificare la comunicazione e sensibilizzare le

Istituzioni e i cittadini nella costruzione di un ambiente anche

urbano sempre più funzionale al ciclo vitale delle api”. Lo ha

detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e

Sistemi Verdi in occasione della ‘Giornata Mondiale delle Api’.

RUOLO ESSENZIALE – Le api hanno un ruolo essenziale per l’intera

umanità, perché contribuiscono in modo fondamentale al

mantenimento della biodiversità. Si stima che il 76 per cento

del cibo che mangiamo sia frutto del loro lavoro di

impollinazione.

FINANZIAMENTO DA 3,2 MILIONI DI EURO – “La Regione ha da poco

approvato un documento triennale che stabilisce le linee

generali per l’attuazione delle azioni dirette a migliorare la

produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura

– ha aggiunto l’assessore -. Il finanziamento totale ammonta a

3,2 milioni di euro. È un momento complicato per i nostri

apicoltori, messi in difficoltà dai cambiamenti climatici in

atto”.

DA APICOLTURA REDDITO PRINCIPALE DI 350 OPERATORI – L’apicoltura

rappresenta la fonte di reddito principale per 350 operatori in

Lombardia. I piccoli operatori nella nostra regione sono

addirittura tremila. La Lombardia conta circa cinquemila

apicoltori fra professionisti e hobbisti e oltre 143 mila

alveari, il 12 per cento del totale nazionale.

REGIONE PRONTA A VALORIZZARE SETTORE – “Le api sono il primo

anello della catena alimentare – ha concluso l’assessore -.

L’apicoltura deve essere valorizzata e la Regione Lombardia

vuole giocare questa partita, anche diffondendo la conoscenza

delle straordinarie proprietà nutritive del miele e

dell’importanza di questa storica attività per la sostenibilità

ambientale”.

