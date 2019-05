Lissone. Elezioni Europee 2019, rinnovo delle tessere elettorali anche nei seggi

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 20 maggio 2019. Come già avvenuto dalle consultazioni referendarie del 2016, anche in occasione delle Elezioni valide per il Parlamento Europeo in programma domenica 26 maggio 2019, sarà possibile ottenere il duplicato della scheda elettorale direttamente nel seggio di appartenenza senza doversi più recare presso l’Ufficio Elettorale come avveniva in precedenza.

Presentando un documento di identità e la scheda elettorale esaurita, il cittadino avrà la possibilità in pochi minuti di ottenere una scheda elettorale nuova, potendosi poi recare al voto nella sezione prevista.

I duplicati delle tessere elettorali possono comunque essere richiesti fin d’ora presso l’Ufficio Elettorale nella sede comunale; il venerdì e il sabato precedente alla consultazione (24 e 25 maggio) gli uffici resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 19. Domenica 26 maggio, gli uffici resteranno aperti dalle 7 alle 23.

Domenica 26 maggio i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23, lo scrutinio delle schede inizierà immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

