Basiglio – Concerto per la legalità, in ricordo della strage di Capaci

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 21 maggio 2019 – Un “Concerto per la legalità” in commemorazione della strage di Capaci. Si svolgerà giovedì 23 maggio alle ore 21, nel polo culturale “Mulino di Vione”. L’iniziativa è proposta dal Centro culturale Giorgio Ambrosoli e dall’Istituto comprensivo Basiglio con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Comitato genitori e l’Associazione Carabinieri.

Diretta dal maestro Maurizio Tambara, l’“Ensemble Giovani Armonie” si esibirà su musiche di L. v. Beethoven (“Inno alla gioia”), E. Elgar (“Pomp and Circumstance”), J. Brahms (“Danza ungherese n. 5”), G. Verdi (“La Vergine degli Angeli” da “La forza del destino”). W. A. Mozart (“Marcia alla Turca”, “Concerto per clarinetto in La maggiore KV 622”, “Ave verum”), C. Gounod (“Marcia funebre per una marionetta”), P. Mascagni (“Intermezzo” dalla “Cavalleria rusticana”) e G. Bizet (“Ouverture” dalla “Carmen”).

L’“Ensemble Giovani Armonie” è nata da un progetto della scuola media Griffini di Casalpusterlengo (LO) in collaborazione con il Conservatorio Nicolini di Piacenza. Attualmente, è composta da circa 30 giovani strumentisti di età compresa tra i 12 e i 25 anni.

Redazione