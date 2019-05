Basiglio (MI) – Un nuovo tetto “energy saving” per la palestra

(mi-Lorenteggio.com) Basiglio, 21 maggio 2019 – Sono iniziati oggi, con l’allestimento del cantiere, i lavori per il rifacimento del tetto della palestra della scuola primaria, in piazza Leonardo da Vinci. “Già in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Marco Vicamini – avevo spiegato che disponevamo delle risorse necessarie per avviare un piano straordinario di manutenzione del patrimonio pubblico. La palestra, sulla quale si era già intervenuti l’anno scorso, è un punto di riferimento per tantissimi bambini della scuola primaria e per gli atleti delle società sportive che lì si allenano”. I lavori dureranno circa un mese. In luglio si proseguirà con il rifacimento della copertura del plesso scolastico “materna est”. Anche qui, non si tratta solo di un intervento di sostituzione del tetto, perché nel progetto si è tenuto conto dell’aspetto “energy saving”, con l’utilizzo di materiale di coibentazione, che consente una migliore efficienza energetica degli edifici. “La palestra è frequentata settimanalmente – spiega il sindaco Lidia Reale – dai 465 bambini della primaria e da oltre 200 atleti delle società sportive, in particolare del basket e del volley. Il progetto ha voluto tenere conto non solo dell’esigenza di sostituire una copertura di circa trent’anni, le cui riparazioni non erano più sufficienti a impedire infiltrazioni d’acqua, ma anche a garantire efficienza energetica, sia assicurando temperature adeguate nei diversi periodi dell’anno sia ottenendo un risparmio per il bilancio comunale e quindi per i cittadini”. Il costo complessivo dei lavori è di circa 280.000 euro.

