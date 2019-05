Bollate: Dalla Biblioteca, reso libri H24

Un nuovo servizio della Biblioteca di Bollate per tutti i lettori. Dal 21 maggio la restituzione dei libri è H24 grazie all’apposito box, posto all’esterno della sede centrale.

Si tratta di un contenitore colorato dove è possibile depositare a qualsiasi orario, ventiquattrore su ventiquattro qualsiasi tipo di materiale, dai libri ai dvd, che verranno poi scaricati durante la giornata, o il mattino successivo, dal personale addetto.

“Un strumento nuovo e innovativo per essere più vicini ai lettori e agevolarli nelle operazioni di gestione dei libri in prestito – dicono dal Comune”.

Correlati