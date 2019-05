Milano. Il 13 giugno il 9° Palio dell’Ortica

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2019 – Il Nono Palio dell’Ortica, giovedì 13/06/2019, corsa non competitiva aperta a tutti su percorso di Km 6. Come ogni anno sarà preceduto dalla Nona Tigella’s Cup, una bellissima gara dedicata ai più piccini. Da diversi anni l’evento è molto partecipato e apprezzato perché è un’occasione di divertimento per grandi e piccoli.

REGOLAMENTO

RITROVO: Centro Sportivo Saini in via Corelli 136 a Milano.

PERCORSO: Piano ed asfaltato, totalmente isolato dal traffico cittadino, il percorso prevede

partenza ed arrivo sulla pista di atletica del centro Saini per svilupparsi lungo gli splendidi viali

del parco Forlanini. LUNGHEZZA TOTALE KM 6.

I bambini nati nel 2011 o dopo correranno su un giro di pista di 400 metri, quelli nati nel

2008/9/10 su circuito in pista di 800 metri.

I più piccoli potranno essere accompagnati da un genitore.

DATA DELLA MANIFESTAZIONE: Giovedì 13 giugno 2019

ORARI: Ritrovo dalle ore 18.30

Partenza Tigella’s Cup per bambini ore 19.45 (segue Premiazione)

Partenza nono Palio dell’Ortica ore 20.30

ISCRIZIONI: il costo della partecipazione è fissato in euro 5,00 per il Palio dell’Ortica ed in euro 3,00

per la Tigella’s Cup. Le iscrizioni saranno effettuate in luogo presso i gazebo montati all’interno

del Centro Saini in prossimità degli spogliatoi sino a 15 minuti prima delle rispettive partenze.

I gruppi con più di 15 partecipanti potranno iscriversi nei giorni precedenti la manifestazione

telefonando ai responsabili sotto indicati, entro martedì 11 giugno 2019.

PREMI: pur essendo la manifestazione non competitiva , sono previsti riconoscimenti in beni per

i primi cinque atleti ed atlete e per i gruppi più numerosi con almeno 15 partecipanti iscritti.

Medaglie per tutti i partecipanti alla Tigella’s Cup.

SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI: Assicurazione / Servizio ambulanza / Ampio

parcheggio / Spogliatoi con doccia per uomini e per donne / Deposito borse custodito / Ristoro

con PASTA PARTY per i primi 800 iscritti / Cronometro digitale all’arrivo per la rilevazione del

proprio tempo / Percorso totalmente recintato e presidiato da nostri addetti.