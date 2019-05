Mirandola. Magrebino arrestato dopo incendio nella sede della Polizia Locale: due donne morte e feriti

(mi-lorenteggio.com) Mirandola, 21 maggio 2019 – Intervento in atto dalla nottata a Mirandola (MO) per un incendio divampato dopo una esplosione nella sede della Polizia Locale in via Roma, al piano terra di un edificio di tre piani, con sopra delle abitazioni. Evacuate dai piani superiori 21 persone intossicate. Il bilancio, al momento, è di due donne decedute, due feriti gravi e 16 intossicati.

Il commento del Ministro dell’Interno sui Facebook Salvini: “Arrestato giovane immigrato nordafricano per il rogo che ha devastato la sede della Polizia locale di Mirandola: due morti, decine di feriti e intossicati. Una preghiera e un abbraccio alle famiglie delle vittime.

Altro che aprire i porti!

Azzerare l’immigrazione clandestina, in Italia e in Europa, è un dovere morale: A CASA tutti!”.

In corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire quanto è avvenuto.

