MOTORI, IL 15 E 16 GIUGNO LA TERZA EDIZIONE DI MILANO RALLY SHOW

PRESENTATA OGGI CON VICEPRESIDENTE REGIONE E ASSESSORE SPORT

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2019 – ‘Milano Rally Show’ torna protagonista

tra gli eventi dedicati agli appassionati di motori con la terza

edizione in programma sabato 15 e domenica 16 giugno. La

kermesse organizzata da Beniamino Lo Presti è stata presentata

questa mattina alla presenza dell’assessore allo Sport e Giovani

e del vicepresidente e assessore a Ricerca, Innovazione,

Università, Export e Internazionalizzazione della Regione

Lombardia. La formula ‘sprint’ si svolge in quattro luoghi

emblematici del motorsport lombardo e internazionale: partenza

in piazza Duomo, parco chiuso allo stadio di San Siro, nella cui

area antistante si terranno quattro prove speciali oltre al

Master Show conclusivo di domenica 16 giugno. Teatro di un’altra

prova cronometrata, nella serata di sabato 15 giugno, le

sopraelevate dell’Autodromo nazionale di Monza, a cui faranno da

corollario altre quattro prove speciali ricavate nella pista

dedi Arese, storica sede dell’Alfa Romeo.

IL RICORDO DI NIKI LAUDA – “Quello di oggi – ha detto

l’assessore allo Sport e giovani di Regione Lombardia – è il

modo migliore per ricordare un grande campione come Niki Lauda,

parlando di sport, motori e tutto quello che lo sport

rappresenta: condivisione di momenti di relazione, inclusione,

emozioni ed esperienze. Tutto questo è il ‘Milano Rally Show’,

una proposta articolata e vincente che, anche questa volta, il

suo organizzatore riuscirà a promuovere. Vogliamo che lo sport

diventi sempre più per tutti, tutte le discipline sportive

devono essere inclusive e Milano è in grado di dimostrarlo, con

il coinvolgimento, ad esempio, dei ragazzi disabili, che possono

vivere le emozioni positive che la moto può dare come con la

Mototerapia di Vanni Oddera”.

TRE LUOGHI SIMBOLICI – “Il Milano Rally Show 2019 offre

un’occasione unica per vivere il mondo dei rally in tre luoghi

simbolo di Milano e la Lombardia, tra piazza del Duomo, piazza

alla Scala e San Siro” ha detto il vicepresidente di Regione

Lombardia -. Vogliamo avvicinare più persone possibili a un

evento unico, un vero e proprio show con attrazioni per tutti

gli appassionati delle quattro e delle due ruote. Con questa

manifestazione intendiamo promuovere le nostre eccellenze

attraverso lo sport anche con uno sguardo internazionale. Per

questo stiamo lavorando per portare il Milano Rally Show a Dubai

2020 aprendo così le porte del mondo alle bellezze del nostro

territorio”.

I PROTAGONISTI – Tra i nomi che hanno segnato l’epopea

rallistica e che saranno presenti a Milano figurano Miki

Biasion, due volte campione del mondo, Piero Longhi, oltre a

Tony Fassina, Giacomo Ogliari, “Lucky” e Matteo Musti. Tra gli

eventi collaterali che arricchiscono la proposta sportiva il

motocross free style, la Mototerapia di Vanni Oddera, Birel Art

con la sua Karting School, test drive Ferrari e Lamborghini, le

Legend Cars, American History Cars e i simulatori professionali

di guida di Rally e Formula Uno.

Copertura televisiva garantita con finestre live su Mediaset e

due dirette tv con Automoto Tv (canale 228 di Sky), con il

commento di Miki Biasion.