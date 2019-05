Nel weekend Lissone festeggia gli Alpini e la Marina

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 21 maggio 2019 – Due occasioni per la cittadinanza (e non solo) per ricordare e festeggiare gli Alpini e i Marinai.

Nel weekend di sabato 25 e domenica 26 maggio, col patrocinio e il contributo del Comune di Lissone, la città ospiterà la 5a edizione di “Stella Alpina – Festa dell’Alpino” promossa dal Gruppo Alpini Lissone e l’edizione 2019 della Festa della Marina, promossa dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo Brianza Sezione di Lissone.

Sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 9 alle 19, stand eno-gastronomici, laboratori, esibizioni e mercatini caratterizzeranno la due giorni dedicata agli Alpini e riempiranno di suoni e colori la Piazza Libertà di Lissone. Non mancheranno, inoltre, momenti musicali dal vivo: sabato alle ore 17 si esibirà il gruppo Binario 440, mentre alle 21, all’interno del Palazzo Terragni, si terrà il concerto di Cori Alpini.

Il fine settimana dedicato alla Marina prenderà il via sabato con l’inaugurazione alle 17, all’interno del Cimitero comunale, del Cippo ai Marinai lissonesi salpati per l’ultima missione; un monumento commemorativo che rappresenterà la memoria e la gratitudine della città verso l’intera categoria. Un’ora più tardi, alle 18, avverrà la deposizione della Corona al Monumento ai Caduti del Mare presso Largo Marinai d’Italia.

La giornata di domenica sarà dedicata ad attività ludiche: il laghetto del Bosco Urbano ospiterà alle 10 la Scuola di Pilotaggio, con modelli navigabili per bambini e ragazzi e una mostra di modelli navali d’epoca e moderni. Alle 16 si terrà invece una simulazione di battaglia navale.

“Con questi due momenti la città di Lissone esprime tutta la sua vicinanza a chi ha dato tanto alla nostra città – sottolinea il sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi – ricordando le gesta e celebrando quei valori che ancora oggi rappresentano un punto di riferimento all’interno della comunità”.

Redazione