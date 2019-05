Rho. Stella Polare compie 21 anni

In occasione del 21° anniversario, Stella Polare, centro sociale per gli anziani di Rho, invita la cittadinanza a partecipare ai festeggiamenti

(mi-lorenteggio.com) Rho, 21 maggio 2019 – Dopo l’inaugurazione del nuovo centro sociale potenziato, preso in gestione da Anteas Servizi Milano, gli anziani rhodensi si preparano alle nuove celebrazioni per l’anniversario di Stella Polare, che si terranno il pomeriggio del 23 maggio alle ore 15.00 nell’Auditorium “Padre Reina” di Via Meda 20 – Rho.

PROGRAMMA

· ore 15.00 Saluti di benvenuto

· ore 15.15 Renzo e Lucia: un amore travagliato PRIMO TEMPO

Spettacolo a cura del gruppo teatrale e del coro Amici miei del Centro anziani Stella Polare

· ore 15.45 Intervallo, saluto delle autorità

· ore 15.55 Renzo e Lucia: un amore travagliato SECONDO TEMPO

· ore 16.30 Rinfresco

Ingresso libero

Commenta l’assessore ai Servizi Socio Assistenziali, Nicola Violante:

“Ci riteniamo molto soddisfatti dei risultati che già dopo pochi mesi possiamo riscontrare dalla nuova impostazione data alla gestione del Centro anziani da parte di Anteas Servizi Milano. Modus operandi che rispecchia in pieno la nostra idea di valorizzazione e coinvolgimento della comunità più anziana nella nostra città”.

Spazio di aggregazione dedicato alla socializzazione e valorizzazione della terza età, Stella Polare promuove iniziative ed attività di vario genere: laboratori di canto, ballo e teatro e appositi momenti dedicati alla ginnastica, per poi concludere ogni giornata con i classici giochi di carte. Attività tese a favorire l’autonomia fisica e psicologica dell’anziano e la sua partecipazione alla vita sociale, sottraendolo all’isolamento.