Sabato 25 maggio: Open Day 2019 alla Statale – dalle 9.30 in Via Festa del Perdono 7

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2019 – Sabato 25 maggio, torna l’Open Day dell’Università Statale di Milano, tradizionale giornata di orientamento per future matricole, alle prese con la scelta del proprio percorso di studio universitario, promossa dal Cosp – Centro per l’Orientamento allo studio e alle professioni. Ore 9.30-17, via Festa del Perdono 7.

Incontri di presentazione dei corsi di laurea triennale a magistrale a ciclo unico suddivisi per aree disciplinari, seminari e lezioni, laboratori tematici e colloqui con docenti e studenti iscritti presso gli stand sono quel che offre il ricco programma di una giornata che si inaugura, alle ore 9.45, in Aula Magna e in contemporanea aula 201 e 208, con il benvenuto alle matricole del rettore Elio Franzini e dei laureati della Statale che porteranno la loro testimonianza.

Non mancheranno, come sempre, gli stand dedicati ai servizi per gli studenti: Segreterie, Biblioteche, Cosp Servizio disabili e DSA e SLAM – Servizio linguistico d’Ateneo.

Come da tradizione, anche l’Open Day 2019 vedrà la partecipazione di CUS Statale (Centro Sportivo Universitario), di Radio Statale, la web radio totalmente gestita dagli studenti dell’Ateneo, e del Coro d’Ateneo, mentre insieme ai ricercatori del CusMiBio sarà possibile cimentarsi nel meraviglioso mondo del DNA.

La partecipazione è libera e gratuita e non è richiesta alcuna iscrizione.

Redazione