(mi-lorenteggio.com) Trani, 21 maggio 2019 – Evento sismico di magnitudo 3.9 tra i comuni di Barletta, Andria e Trani e avvertita nell’intera regione Puglia alle 10,13, in Puglia. Numerosi gli edifici pubblici evacuati. Al momento non emergono particolari danni o criticità. Nella clip il sopralluogo dei Vigili del fuoco e la messa in sicurezza del perimetro della chiesa di San Domenico a Trani dopo la caduta di parti del cornicione.

Redazione