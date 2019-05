TURISMO, ON LINE IL BANDO ‘LOMBARDIA TO STAY’: 6 MILIONI DI EURO PER MARKETING TERRITORIALE E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2019 – Azioni di marketing territoriale per

far crescere il turismo territoriale. E’ on line il bando

‘Lombardia to stay’: da oggi, martedì 21 maggio, sino al 5

luglio 2019, Regione Lombardia, su iniziativa dell’assessorato

al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, mette a disposizione

6 milioni di euro a sostegno dello sviluppo e della

realizzazione dei migliori progetti di marketing territoriale

volti a incrementare l’attrattività e la competitività della

destinazione Lombardia.

CREATIVITA’ LOMBARDA – “Si tratta di un importante provvedimento

– chiosa l’assessore regionale al Turismo – che offre la

possibilità di esprimere al meglio la ‘creatività lombarda’.

L’obiettivo di questa misura è creare valore aggiunto per la

Lombardia: ideare progetti innovativi, in grado di attrarre

turisti, valorizzare gli investimenti produttivi e finanziari.

Questo è il primo tassello di un percorso di medio lungo termine

che mi propongo di realizzare nel mio mandato politico per

accrescere l’attrattività turistica della nostra regione”.

DESTINATARI E OGGETTO – La domanda può essere presentata da

soggetti pubblici lombardi e dai privati con sede operativa in

Lombardia al momento della presentazione della documentazione.

Sono escluse dalla misura le persone fisiche. Ogni soggetto può

presentare una sola domanda.

Tra le misure ritenute ammissibili dalla delibera vi sono:

interventi strutturali di riqualificazione, ammodernamento,

ampliamento di strutture finalizzate all’incremento

dell’attrattività turistica della realtà territoriale coinvolta;

interventi per l’innalzamento della qualità della vita anche

attraverso il miglioramento della qualità dei servizi;

interventi per migliorare la dotazione delle infrastrutture per

l’accessibilità, i collegamenti, la mobilità; il recupero e la

riqualificazione di aree dismesse o sottoutilizzate attraverso

la creazione – e successiva valorizzazione – di strutture o

centri polifunzionali.

TEMPI – I progetti ammessi devono essere realizzati entro il 30

giugno 2021 e rendicontati entro il 31 luglio 2021.

L’investimento regionale di 6 milioni è spalmato nel triennio

2019-2020-2021.

Le domande di partecipazione devono essere presentate

esclusivamente sulla piattaforma informativa ‘Bandi on line’

accedendo al portale https://www.bandi.servizirl.it dalle ore

10.00 del 21 maggio fino alle ore 12.00 del 5 luglio 2019.

Per informazioni relative al contenuto della misura è possibili

scrivere alla seguente mail:

lombardiatostay@regione.lombardia.it.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i

quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è

possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al

numero verde 800.131.151, operativo da lunedì al sabato, escluso

i festivi.

Redazione