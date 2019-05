Accordo tra Réseau Entreprendre Lombardia (REL) e la Fondazione Welfare Ambrosiano (FWA)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2019 – E’ stato firmato un accordo tra la Fondazione Welfare Ambrosiano (FWA) – Ente no profit che si occupa di sostenere le persone residenti nella Città Metropolitana di Milano, che si trovano in temporanea difficoltà economica e sociale, e per tale scopo istituzionale ha sviluppato un’attività di Microcredito attraverso la costituzione di fondi di garanzia dedicati sia al credito sociale che d’impresa – e Réseau Entreprendre Lombardia (REL) – Associazione no profit che applicando il metodo esclusivo Réseau Entreprendre, accompagna gratuitamente gli aspiranti neo-imprenditori nella creazione e nell’avvio della propria attività imprenditoriale, per creare posti di lavoro in Lombardia.

L’obiettivo della siglata intesa, finalizzata ad incrementare l’occupazione sul territorio, è duplice: sostenere finanziariamente lo sviluppo delle nuove imprese accompagnate e convalidate nel percorso di REL, attraverso l’accesso al Bando Agevolato Microcredito d’Impresa (BAM) di FWA, erogando finanziamenti alle imprese fino a € 25.000,00 e con una durata massima di 72 mesi (ex Decreto n. 176/2014; Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24/12/2014, Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/03/2015 e modifiche successive); e creare una sinergia reciproca tra gli associati e le rispettive attività di mentoring a supporto dei neo-imprenditori in accompagnamento con REL e con FWA.

Gli imprenditori, che hanno completato il percorso di professionalizzazione con il metodo Réseau Entreprendre e superato il Comitato di Convalida di REL, potranno rivolgersi al FWA, per essere supportati nella partecipazione al BAM, per l’ottenimento di un finanziamento di microcredito per sviluppare la propria attività imprenditoriale.

“La collaborazione con Réseau Entreprendre Lombardia – ha dichiarato Romano Guerinoni, Direttore Generale FWA – allarga ulteriormente l’azione di FWA nell’ambito delle iniziative per il sostegno dell’inclusione finanziaria. In questo caso con le opportunità di accesso al Microcredito si conferma e si rafforza l’importanza dell’accompagnamento alla creazione di impresa, con particolare attenzione ai giovani. Un concreto sostegno all’autoimprenditorialità possibile e responsabile come contributo al tema, che ci vede impegnati nel favorire l’accesso al credito con la creazione di attività economiche e quindi di lavoro”.

“La collaborazione con FWA nasce da una comunione di valori e da una complementarietà nei percorsi di sostegno alle neo-imprese e all’occupazione sul nostro territorio” dichiara Fabrizio Barini, Presidente di REL che aggiunge: “Réseau Entreprendre Lombardia (REL) mediante l’accordo siglato con FWA potrà rispondere positivamente all’esigenza di reperire disponibilità finanziarie espressa dai neo-imprenditori, che al termine del percorso di professionalizzazione REL affrontano il mercato, offrendo loro l’opportunità di accedere ad un bando di finanziamento con il microcredito di FWA”.

