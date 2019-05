Assicurazione RCA e altre coperture utili all’automobilista

Scopri cos’è la polizza RCA e quali sono altre coperture da prendere in considerazione quando vuoi stipulare un’assicurazione auto

Milano, 22 maggio 2019 – L’assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) non è altro che un contratto assicurativo, obbligatorio per legge, stipulato con una compagnia assicurativa che ha la funzione di coprire i danni causati involontariamente agli altri con la propria auto, ovviamente fino a un massimale prestabilito. In poche parole, se la tua auto è assicurata, in caso di incidente sarà compito della compagnia assicurativa pagare i danni, risarcendo il danneggiato nei limiti previsti dal massimale della polizza.

Quanto costa una polizza auto?

Il prezzo della polizza auto varia a seconda di una serie di fattori, come i dati anagrafici del conducente del veicolo, la storia assicurativa, la compagnia prescelta, ma anche le eventuali garanzie accessorie che si sceglie di attivare al momento della sottoscrizione del prodotto.

Le garanzie accessorie

Mentre la polizza di responsabilità civile auto è obbligatoria per legge esistono poi altre garanzie che puoi stipulare per proteggere te stesso e il tuo veicolo. Ne sono un esempio la copertura Infortuni del conducente, che tutela chi è alla guida dell’automobile, e l’assicurazione Furto e Incendio, il cui costo varia in base a parametri come il valore commerciale dell’automobile, la classe di merito, la presenza di un sistema d’allarme, ecc.

Chiaramente, più garanzie accessorie si aggiungono all’RCA, maggiore sarà il costo totale della polizza. Per abbassare notevolmente la spesa, anche in Italia ormai si decide spesso di optare per le assicurazioni auto online. Queste compagnie permettono di fare una veloce quotazione dell’assicurazione direttamente sul sito e saltare molti iter burocratici propri delle assicurazioni tradizionali, senza però tralasciare la qualità!

L. M.