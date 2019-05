BANDO DA 30 MILIONI CON FONDI A TASSO ZERO PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

PMI E LIBERI PROFESSIONISTI POSSONO PRESENTARE DOMANDE DAL 6/6

FINANZIABILI I PROGETTI CON UN VALORE DI ALMENO 100.000 EURO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2019 – Si aprirà il 6 giugno il bando da

30.000.000 di euro che concede a Piccole e Medie Imprese e

Liberi Professionisti in forma singola un finanziamento a

medio-lungo termine che può concorrere sino al 100% della spesa

complessiva ammissibile del Progetto fino a un massimo di

1.000.000.

SOSTEGNO CONCRETO – Lo prevede il bando FRIM (Fondo Rotazione

per l’Imprenditorialità) FESR (Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale) 2020 ‘Ricerca & Sviluppo’ che si propone, attraverso

la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di favorire

progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle

imprese per favorire gli investimenti in questi ambiti da parte

delle piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, in

grado di garantire ricadute positive sul sistema competitivo e

territoriale lombardo.

I TEMPI – Si potranno presentare le domande di partecipazione

sarà disponibile dalle ore 12 di giovedì 6 giugno su BandiOnLine

(www.bandi.servizirl.it). Il bando resterà aperto sino ad

esaurimento della dotazione finanziaria .

I SETTORI COINVOLTI – “I progetti di ricerca, sviluppo e

innovazione – spiega il vicepresidente di Regione Lombardia e

assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e

Internazionalizzazione delle imprese – riguarderanno specifiche

aree di specializzazione come l’aerospazio, l’agroalimentare,

l’eco-industria ma anche le industrie creative e culturali,

l’industria della salute, il manifatturiero avanzato e la

mobilità sostenibile”.

IL RUOLO DI REGIONE LOMBARDIA – “Settori specifici in cui la

Lombardia è in grado di far spiccare il volo a imprese che – ha

proseguito il vicepresidente – hanno grandi idee innovative ma

poche risorse per poterle realizzare. Ecco perché, con

l’obiettivo di fare da ‘boost’ a queste realtà, la Regione è

ancora una volta a fianco di chi con il suo lavoro e le sue

progettualità può spingere la nostra economia verso obiettivi di

maggiore e migliore competitività a livello internazionale”.

“Regione Lombardia – ha concluso il vicepresidente – si conferma

la prima regione italiana per l’utilizzo dei fondi europei.

Questo bando, poi, permette di far fruttare al meglio le

capacità delle nostre imprese. Bisogna cogliere tutte le

opportunità che arrivano dall’Europa perché portano importanti

ricadute a livello territoriale”.

) Possono partecipare al bando le Piccole

e Medie Imprese, già costituite e iscritte al Registro delle

imprese e dichiarate attive alla data di presentazione della

domanda, aventi Sede operativa attiva in Lombardia o che

intendano costituire una Sede operativa attiva in Lombardia.

La misura è utilizzabile anche da Liberi Professionisti in forma

singola che abbiano eletto a ‘luogo di esercizio prevalente

della loro attività uno dei Comuni di Regione Lombardia e che,

per svolgerla, risultino iscritti all’albo professionale del

territorio di Regione Lombardia’.

LA TIPOLOGIA DEI PROGETTI – I progetti, per essere finanziati,

devono completarsi entro 18 mesi dalla concessione del

finanziamento e avere un valore minimo di 100.000 euro.

Il finanziamento può essere concesso con riferimento alle

seguenti attività di Progetto: ricerca industriale; sviluppo

sperimentale; innovazione a favore di PMI.

DURATA DEI FINANZIAMENTI – La durata del Finanziamento è

compresa tra i 3 ed i 7 anni, di cui massimo 2 di

preammortamento.

La restituzione avviene con rate semestrali costanti posticipate

al 30 giugno e al 31 dicembre.

Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento

è fisso e pari allo 0,5%.