CASE GARBAGNATE A FORZE DELL’ORDINE, ASSESSORE LOMBARDIA: POLEMICA INUTILE, LA REGIONE VA AVANTI CON AZIONI CONCRETE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 20198- “Sono molto sorpreso delle polemiche

innescate da una parte dell’opposizione in merito all’intesa

raggiunta nei giorni scorsi riguardante l’assegnazione di

alloggi ‘popolari’ a Garbagnate Milanese destinati alle Forze

dell’Ordine”. Lo dichiara l’assessore alle Politiche sociali,

abitative e disabilità di Regione Lombardia. “Le case in

questione sono belle e nuove” ha proseguito l’assessore

regionale ricordando che rispetto agli interventi manutentivi

necessari, l’Aler ha dichiarato che non saranno certo a carico

delle persone interessate ad acquistare. Infatti – si legge

nella Nota della Regione – tutte le sistemazioni degli atti

vandalici e gli interventi di messa a norma degli impianti a gas

ed elettrici o di sostituzione degli infissi saranno totalmente

a carico dell’azienda prima della stipula dei contratti di

compravendita. Resta comunque il dato chiaramente riscontrabile

del prezzo di vendita al metro quadro, che è mediamente

inferiore del 20% rispetto a quello di mercato. “Ricordo poi –

ha concluso l’assessore regionale – che per coloro che hanno la

possibilità di acquistare subito l’immobile, verrà applicato un

ulteriore sconto del 10% sul prezzo di acquisto. In più, sempre

con l’intenzione di agevolare il personale interessato, Aler

prevede di utilizzare anche lo strumento del patto di futura

vendita. Ciò significa che dopo otto anni si potrà entrare in

possesso dell’immobile avendo già versato un quota capitale

mensile molto alta, cioè pari al 75% del prezzo di locazione,

che viene quindi versata a scomputo del prezzo finale. Da ultimo

mi sembra significativo che il prezzo della locazione mensile

sia addirittura inferiore alla legge nazionale 431”.

