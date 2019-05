Mesero. SPECIALE ELEZIONI 26 MAGGIO 2019

(mi-lorenteggio.com) Mesero, 22 maggio 2019. Si trasmettono alla cittadinanza le principali informazioni in vista del voto per le elezioni amministrative ed europee di domenica 26 maggio 2019.

GIORNO E SEDE:

Le votazioni si terranno domenica 26 maggio 2019 dalle ore 07.00 alle ore 23.00 presso i seggi elettorali di Via Papa Giovanni XXIII (Suola media).

ORARIO APERTURA UFFICI COMUNALI:

Gli uffici comunali rimarranno aperti in via straordinaria in data 24/05, 25/05 dalle ore 9.00 alle ore 18.00; nel giorno della votazione (26/05) saranno aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

TESSERA ELETTORALE:

Gli uffici saranno aperti negli orari di cui al paragrafo precedente al fine di consentire ai cittadini che abbiano smarrito la tessera elettorale ovvero in caso la stessa abbia esaurito gli spazi per il timbro, a richiederne una nuova il cui rilascio avverrà nell’immediato.

DOCUMENTI PER VOTARE:

Il cittadino per poter votare dovrà presentarsi nella propria sezione di riferimento munito di tessera elettorale e documento di identità (Carta di identità, Carta d’identità elettronica, patente, passaporto, …).

CONSIGLIO ALLA CITTADINANZA:

Si consiglia di visionare, in questo periodo antecedente alle elezioni, la propria tessera elettorale al fine di verificare che siano presenti ancora spazi per l’apposizione del timbro (1 SOLO ANCHE SE SONO DUE LE VOTAZIONI). Si comunica che saranno rifatte SOLO ED ESCLUSIVAMENTE le tessere prive dell’apposito spazio per il timbro delle consultazioni.

Redazione