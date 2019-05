Rho Città Fiorita: al via la quinta edizione

Torna il concorso che premia le composizione floreali più belle della città di balconi, terrazzi, giardini, spazi verdi e vetrine

Il concorso, promosso dall’Amministrazione Comunale per rendere Rho sempre più accogliente, vuole incoraggiare la cultura del verde tra i cittadini, in particolare la cura di piante e fiori di balconi, davanzali, terrazzi, vetrine, spazi pubblici, privati o particolari architettonici visibili dalla strada. La manifestazione premia chi si distinguerà nell’aver fatto risaltare la bellezza delle composizioni floreali esposte.

“Vogliamo coinvolgere cittadini, commercianti, scuole e istituzioni nel rendere più bella e accogliente la nostra città grazie alla natura – dice l’Assessore a Piano Strategico, Arredo urbano e bellezza della città, Sabina Tavecchia -. Un’aiuola fiorita e un balcone ben curato sono antidoti allo stress della vita cittadina e contribuiscono al benessere e al miglioramento della qualità della vita: una città fiorita è una città accogliente, dove visitatori e turisti si sentono più a proprio agio e restano più a lungo. Invitiamo anche quest’anno a far fiorire il territorio per colorare strade e palazzi. Anche questa iniziativa rientra nel progetto più globale “Il colore entra in città”, che si allarga appunto ai colori dei fiori e delle piante. Come amministrazione stiamo facendo la nostra parte con la piantumazione di nuove piante e fiori nelle aiuole”.

L’iniziativa, che nasce da un’idea dell’agronomo Lorenzo Cammelli (Architettura del verde e design del paesaggio), quest’anno sarà gestita interamente dal Comune di Rho.

Tre le categorie previste:

Categoria A: balconi, davanzali, terrazzi e giardini fioriti

Categoria B: vetrine fiorite

Categoria C: spazi verdi nelle pertinenze di scuole pubbliche/private e spazi pubblici

Alla Categoria A possono concorrere tutti coloro che predispongono una composizione floreale per l’arredo di balconi, davanzali, terrazzi e giardini di abitazioni private visibili dalla strada.

Alla Categoria B possono concorrere tutti coloro che predispongono una composizione floreale per l’arredo di vetrine visibili dalla strada.

Alla Categoria C possono concorrere tutti coloro che predispongono una composizione floreale per l’arredo di spazi verdi di scuole pubbliche/private e spazi pubblici.

Questi i premi in buoni per acquisti floreali:

100 euro al primo classificato di ogni categoria

60 euro al secondo classificato di ogni categoria

40 euro al terzo classificato di ogni categoria

Modalità di partecipazione

Tutti coloro che intendono partecipare alla manifestazione devono compilare il modulo di iscrizione:

scaricabile dal sito web del Comune di Rho www.comune.rho.mi.it

disponibile in formato cartaceo presso il QUIC Sportello del Cittadino di Via De Amicis, 1 – Tel. 02-93332700 – Numero verde 800.55.33.89;

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata via mail a turismo@comune.rho.mi.it o consegnata in modalità cartacea presso il QUIC non oltre il 29 giugno 2019.