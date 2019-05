SCUOLA. PREMIO GALDUS, ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE: L’ERRORE È IL MOTORE DI OGNI INVENZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2019 – L’assessore all’Istruzione, Formazione

e Lavoro della Regione Lombardia è intervenuta oggi

all’auditorium Giovanni Testori di Palazzo Lombardia alla

cerimonia di consegna del Premio Galdus 2019.

Promosso dalla scuola professionale Galdus di Milano in

partnership con Regione Lombardia, Librerie la Feltrinelli,

Prima Effe Feltrinelli per la scuola, l’iniziativa ha avuto come

tema di questa edizione ‘L’errore opportuno’.

Al concorso hanno partecipato oltre duemila studenti di 70

classi delle scuole medie e superiori con laboratori e incontri

di letteratura, poesia e arte.

La giuria presieduta dal maestro Franco Loi e dalla senatrice

Liliana Segre e composta da giornalisti, scrittori, insegnanti e

artisti, ha premiato con il riconoscimento speciale ‘La chiave

di lettura del premio Galdus’, il presidente emerito della Corte

costituzionale Paolo Grossi.

Presente alla cerimonia anche Diego Montrone, presidente di

Galdus, la scuola professionale che da quasi 30 anni, a Milano,

prepara gli studenti che hanno concluso la terza media ad un

mestiere in otto settori professionalizzanti (ristorazione,

oreficeria, cura del verde e zoo garden, informatica e sistemi

elettrici ed elettronici, amministrazione e gestione eventi) in

sinergia con circa 2.000 aziende del territorio.

Ai giovani tra i 15 e i 25 anni, la scuola offre inoltre la

possibilità di conseguire un titolo di studio lavorando grazie

all’apprendistato di primo livello, un contratto di lavoro che

prevede periodi di formazione a scuola e on the job, in impresa.

L’ERRORE MOTORE DI OGNI INVENZIONE – “Viviamo – ha detto

l’assessore Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione

Lombardia – in un’epoca ossessionata dall’efficienza e

dall’apparire sempre perfetti. L’errore assume, quasi sempre, i

tratti del fallimento e diventa troppo spesso il terreno su cui

crescono dileggio e umiliazione. L’errore, invece, rappresenta

il carburante del pensiero, il motore di ogni invenzione, la

spinta verso la ricerca della verità. Capire dove l’errore ci è

utile, è chiaro segno di intelligenza. E soprattutto è la porta

attraverso la quale si entra in contatto con la natura intima e

caratteristica dell’uomo, l’imperfezione. Scoprirsi imperfetti

non deve essere fonte di vergogna, ma di curiosità, perché è la

condizione della vita stessa”.

“La libertà umana – ha continuato l’assessore – non può esistere

senza libertà di cambiare, e quindi di commettere errori. Noi

siamo il risultato di una lunga catena di imperfezioni:

sanandone alcune ne riveliamo delle nuove. Commettere errori,

quindi, è la chiave della creatività, quando cerchiamo di porvi

rimedio, quando osiamo, quando cerchiamo di superare uno dei

nostri limiti”.

“Guai, dunque, a essere perfetti: perfetto – ha concluso la

titolare regionale dell’Istruzione – significa compiuto, non più

migliorabile. Praticamente, morto. Dunque, ragazzi, se vedete

una buona strada da percorrere, prendetevi il rischio, andate:

sbaglierete di sicuro, ma agli errori c’è rimedio, e ognuno di

essi vale come una moneta d’oro nella vostra tasca”.

Redazione