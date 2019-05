Torna la Festa del Riso di Zibido San Giacomo: dal 31 maggio al 2 giugno tante le novità

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacom, 22 maggio 2019. L’appuntamento più atteso e importante di Zibido San Giacomo torna quest’anno con un obiettivo ambizioso ma non irraggiungibile: quello di diventare un evento divertente e piacevole anche per i cittadini dei comuni limitrofi come Rozzano,

Lacchiarella, Assago, Trezzano, Binasco e ovviamente Milano.

Tante le novità di questa Festa del Riso, giunta alla sua 20^ edizione, che si terrà dal 31 maggio

al 2 giugno – punto centrale di ritrovo in Piazza Roma. Oltre agli spettacoli musicali e alla

tradizionale risottata di apertura, ci saranno infatti i food truck con le loro diverse proposte

gastronomiche, banchetti di hobbisti e commercianti, una commedia teatrale e un concerto di

musiche folk e celtiche.

Le attività inizieranno il venerdì alle ore 19, il sabato dalle ore 14 e la domenica dalla mattina,

con il raduno di auto d’epoca, sportive e tuning in piazza Roma alle ore 11. Per la serata finale:

concerto della ’39 Queen Tribute Band e spettacolo di fuochi artificiali. Presso l’oratorio di San

Giacomo sarà attivo il Villaggio dei Bambini con gonfiabili, spettacoli e attività per i più piccoli, ai

ragazzi è invece dedicata la gara di mountain bike del 2 giugno alle ore 16.

Il cuore centrale di questa edizione della Festa del Riso sarà lo showcooking di domenica in

piazza Roma, un evento imperdibile in cui sarà possibile anche degustare e votare la ricetta di

quello che diventerà ufficialmente il Risotto di Zibido San Giacomo, grazie alla collaborazione

con i cittadini storici e le aziende agricole della zona.

Redazione