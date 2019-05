Corsico. Donna in bici investita in parcheggio centro commerciale, ferita

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 23 maggio 2019 – Intorno alle ore 12.30, in via Galeno Carlo, via all’interno del parcheggio dei centri commerciali di fronte a Decathlon, Leroy Marlen ed Esselunga, lungo la Nuova Vigevanese, una donna di 65, anni, mentre era in bici è stata investita da una vettura. Nella caduta ha riportato serie ferite. Soccorsa da un’automedica e da un’ambulanza dell’Intervol è stata portata in ambulanza all’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo.

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha compiuto tutti i rilievi del sinistro.

Sono molte le persone, soprattutto anziani, che dal vicino quartiere Tessera di Cesano Boscone, a piedi o in bicicletta, raggiungono i centri commerciali. Molti lamentano la poca sicurezza per i pedoni e i ciclisti, visto che non ci sono passaggi dedicati, soprattutto davanti all’accesso del parcheggio sotterraneo.

V. A.