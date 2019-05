Elezioni europee a Rho: tutto quello che c’è da sapere

(mi-lorenteggio.com) Rho, 23 maggio 2019 – Domenica 26 maggio 2019 dalle 7 alle 23, urne aperte per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Lo scrutinio delle elezioni europee avrà inizio al termine delle operazioni di votazione e di accertamento del numero dei votanti.

Sul sito del Comune di Rho si trovano tutte le informazioni nella pagina Elezioni Europee 26 maggio 2019. Ecco un vademecum:

CHI HA DIRITTO DI VOTO

Sono elettori i cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune di Rho, ossia tutti coloro che avranno compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno fissato per la votazione (ossia il 26 maggio 2019).

DOCUMENTI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO

Gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso le sezioni elettorali in cui risultano iscritti, dovranno esibire, oltre a un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale, a carattere permanente. Chi non avesse mai ricevuto la tessera elettorale o chi l’avesse smarrita o la stessa non risulti più utilizzabile per esaurimento degli spazi per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto, potrà richiederla allo Sportello del Cittadino – Quic ubicato in Via De Amicis n. 1 (tel. 02/93332.700-705) che sarà aperto per il rilascio della tessera elettorale anche nei seguenti giorni e orari, oltre a quelli abituali:

– venerdì 24 maggio dalle 13 alle 18

– sabato 25 maggio dalle 13 alle 18

– domenica 26 maggio dalle 7 alle 23.

Gli elettori sono invitati a verificare il possesso della tessera elettorale e, in mancanza, a richiedere al più presto il rilascio del duplicato.

Negli stessi giorni e orari, sempre presso lo Sportello del Cittadino – Quic, sarà possibile richiedere il rilascio della carta d’identità, soltanto se scaduta o in caso di furto/smarrimento.

ELETTORI IMPOSSIBILITATI AD ESERCITARE AUTONOMAMENTE IL DIRITTO DI VOTO

L’ASST Rhodense comunica che per il rilascio delle certificazioni medico legali, indispensabili per l’accompagnamento di elettori fisicamente impediti ad esprimere il proprio voto in autonomia (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità; l’impedimento non riguarda la fera psichica dell’elettore), occorre recarsi presso i seguenti Ambulatori, nei seguenti giorni e orari:

Bollate – Presidio Ospedaliero Territoriale Via Piave n. 20 Padiglione 63 1° Piano

Giovedì 23 maggio dalle ore 14.30 alle 16

Domenica 26 maggio dalle 10 alle 12.00

Garbagnate Milanese Via per Cesate n. 62

Venerdì 24 maggio dalle ore 10 alle 12

Domenica 26 maggio dalle ore 10 alle 12.00

Il Presidente di seggio per i casi evidenti di impedimento fisico ha la facoltà di ammettere l’elettore al voto con l’aiuto di un accompagnatore di fiducia, senza l’apposito certificato medico.

VOTO DOMICILIARE

Gli elettori affetti da gravissime infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, possono richiedere al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di votare presso l’abitazione in cui dimorano. Alla domanda, che deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e un recapito telefonico, deve essere allegata idonea certificazione medica rilasciata dai competenti organi ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale), che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

SERVIZIO DI TRASPORTO PER ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP

L’Amministrazione comunale organizza un servizio di trasporto pubblico gratuito per favorire il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di handicap. Per poterne usufruire, occorre contattare lo Sportello del Cittadino – Quic al n. verde 800.553.389 oppure al n. 02 93332 700 dal lunedì al sabato nei seguenti orari: – dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – martedì e giovedì anche dalle ore 16.30 alle ore 18.30 segnalando nome e cognome, indirizzo, numero telefonico e sede del seggio di appartenenza.

Da venerdì 24 maggio 2019 occorre contattare direttamente l’Ufficio Elettorale Comunale ai seguenti numeri telefonici: 02/93332.276 oppure 02/93332.356.

L’Ufficio Elettorale comunicherà agli interessati l’orario del trasporto.

DOVE SI VOTA:

– SCUOLA PRIMARIA VIA SAN GIORGIO Sezioni 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

– I.I.S.S. “PUECHER-OLIVETTI” Via Bersaglio, 56 Sezioni 9 – 10 – 11

– SCUOLA PRIMARIA Via Mazzo, 19 Sezioni 8 – 12 – 13 – 14

– SCUOLA PRIMARIA Via Dalmazia, 13/a Sezioni 15 – 16 – 17

– SCUOLA PRIMARIA Via Sartirana Sezioni 18 – 19 – 20 – 21 – 22

– SCUOLA SECONDARIA DI 1° Via Tevere Sezioni 23 – 24 – 25

– SCUOLA PRIMARIA Via Verbania, 1 Sezioni 26 – 27

– SCUOLA PRIMARIA Via Chiminello, 2 Sezioni 28 – 31- 32 – 33 – 38 – 39 – 40

– FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS Via Cadorna, 63 Sezione 29

– OSPEDALE Corso Europa, 250 Sezione 30

– SCUOLA PRIMARIA Via Buozzi, 15 Sezioni 34 – 35 – 36

– OSPEDALE Via Settembrini, 1 Sezione 37

– SCUOLA PRIMARIA Via Castellazzo, 1 Sezioni 41 – 42 – 43 – 44

– SCUOLA SECONDARIA DI 1° Via B. D’Este, 6 Sezioni 45 – 46 – 47

– SCUOLA PRIMARIA Via G. Deledda Sezioni 48 – 49 – 50

