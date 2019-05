PASSAGGIO LIVELLO CARIMATE (COMO) FIRMATA LA CONVENZIONE, 2,1 MILIONI DI EURO PER LA SOPPRESSIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2019 – Firmata la convenzione per la

soppressione del passaggio a livello di via Roma a Carimate

(CO), opera per la quale Regione Lombardia ha stanziato 2,1

milioni di euro. I soggetti interessati, ovvero Rfi, Regione

Lombardia, Provincia di Como e Comune di Carimate, hanno

sottoscritto il documento mercoledì 22 maggio.

ASSESSORE: SOLUZIONE CHE SCONGIURA ISOLAMENTO PARTE DEL

TERRITORIO – “Si tratta di un altro importante passo in avanti

verso la realizzazione di quest’opera fondamentale – ha spiegato

l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità

sostenibile – per la quale Regione Lombardia mette in campo

risorse cospicue. Il lavoro di squadra ha consentito di trovare

una soluzione efficace per scongiurare l’isolamento di una parte

del territorio. Il cavalcavia sulla linea ferroviaria

Milano-Chiasso unirà via dei Giovi con via Seveso consentendo

l’eliminazione del passaggio a livello, con ricadute positive

sia per la viabilità della zona sia per la regolarità del

servizio ferroviario”.

SOTTOSEGRETARIO: COMUNE NON SARÀ DIVISO IN DUE – “Quest’opera

attesa da anni – ha spiegato il sottosegretario con delega ai

Rapporti con il Consiglio regionale – verrà realizzata grazie

all’impegno di Regione Lombardia. In questo modo si eviterà che

il Comune di Carimate resti diviso in due dalla ferrovia”.

