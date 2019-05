PISTE CICLABILI, SOTTOSCRITTO ACCORDO DI PROGRAMMA SUL COLLEGAMENTO VALTELLINA-VALCAMONICA

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 23 maggio 2019 – E’ stato sottoscritto, oggi, a

Sondrio, dall’assessore alla Montagna, Enti locali e

Programmazione negoziata della Regione Lombardia – insieme ai

rappresentanti di Provincia di Brescia, Provincia di Sondrio,

parco delle Orobie Valtellinesi, Comune di Aprica, Comune di

Corteno Golgi, Comune di Edolo e Comune di Teglio – l’Accordo di

Programma per la realizzazione del collegamento ciclabile fra la

Valtellina e la Valcamonica.

L’intervento principale ricalcherà il tracciato della ciclovia

’12 Oglio’ per 35 chilometri, da Edolo a San Giacomo, mentre

altri due interventi riguarderanno rispettivamente l’itinerario

cicloturistico Edolo-Aprica (59 chilometri) e il sentiero

escursionistico ‘Gran via delle Orobie’ (40 chilometri).

ASSESSORE ALLA MONTAGNA: COMUNICAZIONE TRA DUE COMUNITÀ – “Si

tratta di un Accordo di programma di valenza assoluta, che è

arrivato alla sua sottoscrizione in solo otto mesi – ha

sottolineato l’assessore regionale alla Montagna -. Tempi rapidi

per un risultato non scontato che dimostra che la strada

intrapresa è quella giusta”. “Non solo mi ha convinto per la

qualità dei progetti – ha precisato – ma, soprattutto, perché

permette, di fatto, un collegamento tra due comunità interamente

montane che, nonostante abbiano un modo di pensare e di essere

molto simile, hanno avuto in passato un dialogo difficile, ma in

questo caso hanno interagito insieme e lavorato con buonsenso

mantenendo tutti gli impegni assunti”.

“Il collegamento tra le due province è infatti strategico ed è

un esperimento riuscito – ha concluso -. Oggi abbiamo dimostrato

efficienza amministrativa e tracciato una nuova traiettoria per

il futuro dei nostri territori”.

ASSESSORE AL BILANCIO: DA REGIONE 600.000 EURO – “Il costo

complessivo degli interventi è pari a 1,8 milioni di euro.

Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore regionale al

Bilancio, Finanza e Semplificazione – garantirà la copertura per

600.000 euro, mentre i costi restanti saranno ripartiti tra

Provincia di Brescia (500.000 euro), Provincia di Sondrio

(300.000 euro), Comune di Aprica (100.000 euro), Comune di

Corteno Golgi (100.000 euro), Comune di Edolo (100.000 euro),

Comune di Teglio (100.000 euro)”.

RISORSE E CRONOPROGRAMMA – Il 50 per cento delle risorse verrà

trasferito agli enti attuatori entro 30 giorni dalla

pubblicazione del decreto che a breve sarà approvato dalla

Giunta regionale. L’inizio dei lavori, che non saranno invasivi,

è previsto entro il 2019 e il termine entro il 2020.

RIGENERAZIONE URBANA E SVILUPPO LOCALE – Non solo sviluppo del

turismo lento e sostenibile o promozione delle culture locali e

degli sport di montagna: la realizzazione del collegamento

ciclabile porterà con sé anche la manutenzione e l’adeguamento

di edifici dismessi di proprietà comunale in alcuni Comuni

attraversati dalle piste, (come Aprica, Corteno Golgi e Teglio)

che verranno adibiti a musei di cultura locale o service point.

La realizzazione del collegamento ciclabile avrà quindi diverse

ricadute positive sul territorio e sull’economia locale.

ASSESSORE AL TURISMO: CICLOVIA DRIVER DI ATTRATTIVITÀ – “Regione

Lombardia crede fermamente nel potenziale del cicloturismo come

driver di attrattività. In particolare – ha aggiunto l’assessore

regionale al Turismo, Moda e Marketing Territoriale – il

collegamento ciclabile tra Valtellina e Valcamonica permetterà

di scoprire due terre particolarmente vocate al turismo e alle

due ruote all’insegna del ‘turismo slow’ che favorisce la

scoperta di luoghi e scorci fantastici pedalando in totale

serenità, senza fretta. In tal senso, Regione Lombardia vi pone

particolare attenzione, convinta che il connubio turismo-due

ruote possa avere risvolti economici importanti, un valore

aggiunto per le strutture ricettive, la ristorazione,

l’occupazione e in generale tutto il sistema produttivo

regionale”.