Rho. Polizia Locale arresta due spacciatori con “decalogo del fermato”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 23 maggio 2019 – Attività straordinaria di controllo del territorio presso lo stabilimento industriale ex Rotoincisa di mercoledì 22 maggio ad opera del personale del Pronto Intervento del Comando di Polizia Locale “Savarino” di Rho: gli agenti in uniforme hanno infatti fermato due cittadini nordafricani che sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti, bilancino di precisione, materiale da confezionamento e da taglio, contante per oltre 2.000 Euro in banconote da 10, 20 e 50 euro.

Gli spacciatori erano anche in possesso di documenti appartenenti ad altre persone e di una decina di telefoni cellulari, ma soprattutto avevano con sé un interessante decalogo “del fermato” ovvero un “format” su come rispondere alle forze di Polizia in caso di controllo. I due pusher, che hanno applicato le indicazioni del decalogo, non hanno declinato le loro generalità, affermando di non comprendere la lingua italiana, motivo per il quale sono stati trattenuti per le relative procedure identificative e a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le misure cautelari ritenute necessarie.

Questi sono i risultati dell’accurata verifica da parte della Polizia Locale della struttura in stato di abbandono ubicata in via Mattei in risposta alle numerose segnalazioni pervenute dai residenti.

V. A.