Al Parco delle Cave la prima corsa ludico-motoria dedicata ai pazienti dializzati e trapiantati

“Comincia così: da zero a 5 km”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 Maggio 2019 – L’iniziativa, unica nel suo genere, è organizzata proprio dai pazienti della Struttura di Nefrologia e Dialisi dell’ASST Santi Paolo e Carlo e da alcuni operatori del Presidio Ospedale San Carlo, in collaborazione con il Comitato Lombardia di A.N.E.D. Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi – ONLUS, che da più di venti anni stimola i pazienti in dialisi a praticare attività sportiva come terapia e il gruppo dializzati denominati Dialysis Running San Carlo.

L’evento è stato pensato, voluto e organizzato proprio da alcuni pazienti e dagli operatori, sportivi e particolarmente sensibili, del gruppo Dialysis Running dell’Ospedale San Carlo che, oltre ad un momento di condivisione, vogliono sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei trapianti e non solo.

“Sarà un’occasione per trasmettere il valore dell’attività fisica per i pazienti in dialisi, ma speriamo possa essere colta come opportunità per condividere del tempo, ludico e di benessere insieme” – ha sottolineato Salvatore Alaimo paziente organizzatore della Running.

“Promuove lo sport e l’esercizio fisico che è anche recupero sociale e clinico e il miglioramento della qualità della vita dei pazienti dializzati e trapiantati” – questa l’affermazione di Mariella Scagliusi Segretario Regionale di ANED Lombardia.

“Insieme, pazienti, medici, infermieri e tanti operatori della nostra ASST per un bella iniziativa, ne sono orgoglioso. – dichiara Matteo Stocco, Direttore Generale dell’ASST Santi Paolo e Carlo – E’ di grande importanza per i soggetti affetti da malattia renale cronica in trattamento sostitutivo in quanto è stato ben dimostrato come l’esercizio fisico possa migliorare la cura della malattia stessa e la qualità di vita delle persone con nefropatia cronica.”

L’iniziativa, patrocinata anche da Municipio 7 del Comune di Milano, ha raccolto più di 200 partecipazioni, non solo di pazienti dializzati e trapiantati, ma anche di medici e infermieri dell’ASST Santi Paolo e Carlo. Ritrovo alle ore 8:00 in via Cancano presso il Parco delle Cave. Partenza ore 9:00.

Redazione