(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 24 maggio 2019 – E’ stato rintracciato, stamane, dal Comandante della Caserma Carabinieri di Assago, coadiuvato dai colleghi della Caserma e della Compagnia, in via Eritrea a Milano, in compagnia della fidanzata, il minore di Assago, la cui mamma aveva lanciato un appello sui social dopo l’allontanamento da casa quattro giorni fa. Il ragazzo sta bene.

V. A.