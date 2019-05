Bollate. Centri estivi, ecco le sedi e le novità 2019

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 24 maggio 2019 – Sarà la società Olimpia Team ASD a gestire i Centri estivi diurni comunali 2019. Il servizio, destinato agli alunni che durante l’anno scolastico 2018/19 hanno frequentato le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sarà disponibile nel periodo di chiusura delle scuole, ovvero nei mesi di giugno e luglio.

Ecco le sedi rese disponibili dai Dirigenti scolastici, che il Comune ha concesso a uso gratuito:

• scuola dell’infanzia “Collodi” di via Lorenzini per alunni delle scuole materne (3-5 anni)

• scuola primaria “Rosmini” via Diaz per alunni scuole elementari (6-10 anni)

• scuola secondaria “L. Da Vinci” via Fratellanza per alunni scuole medie (11-14 anni)

Le iscrizioni, i pagamenti e tutte le informazioni necessarie per frequentare i Centri estivi verranno gestiti solo ed esclusivamente dal gestore Olimpia Team ASD che provvederà in proprio a pubblicizzare le varie iniziative.

Il Comune di Bollate non sarà incaricato a ricevere alcun tipo di iscrizione o la riscossione di alcuna somma di denaro

Correlati