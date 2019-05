Castiglione d’Intelvi (CO). Precipita in canale durante escursione con amica, deceduta 46enne

(mi-lorenteggio.com) CASTIGLIONE D’INTELVI (CO), 24 maggio 2019 – Recuperato in notturna il corpo senza vita di una donna di 46 anni, cittadina romena, caduta per un centinaio di metri lungo un canale ripido. Era uscita con un’amica per una passeggiata e stavano rientrando. Si trovavano a circa 600 metri di quota, in una zona dove il terreno, dopo un primo tratto con prati e castagni, presenta gole ripide e vallette. Nella prima parte dell’intervento di soccorso è intervenuto l’elicottero da Milano, con l’équipe medica e tecnica di elisoccorso.

Le due donne hanno perso il sentiero e si sono ritrovate in una posizione rischiosa. Il terreno umido ha purtroppo favorito la caduta di una di loro, che ha perso la vita a causa dei traumi riportati.

L’amica è riuscita a chiedere aiuto. Sul posto il Cnsas – Soccorso alpino, stazione Lario Occidentale e Ceresio, con una quindicina di soccorritori e due infermieri del Cnsas, oltre ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri. Soccorsa anche un’altra donna, conoscente della persona deceduta, che stava raggiungendo il posto ma poi si è sentita male.

Grazie all’intervento dell’elicottero del 118 di AREU – Azienda regionale emergenza urgenza, decollato da Como, abilitato per il volo notturno, le operazioni sono state facilitate nelle fasi di recupero della salma e nella evacuazione delle persone coinvolte, con un notevole sgravio di rischi per i soccorritori. L’intervento è terminato dopo la mezzanotte.

V. A.