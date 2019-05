Corsico. Via Concordia, pusher in manette: nascondeva la droga nel giardino condominiale

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 24 maggio 2019 – I Carabinieri della Compagnia di Corsico, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un italiano, classe 1978, nullafacente e già censurato, il quale è stato sorpreso utilizzare il giardino condominiale come posto dove nascondere la merce delle proprie attività illecite nonché compierle. Dopo esser stato attenzionato, visto il via vai di persone sospette, ritenute essere i clienti dell’uomo, è stato colto sul fatto con 58 grammi di hashish e 60 di cocaina, sostanze stupefacenti, che teneva nascosti tra i cespugli, nonché 1250 euro, denaro ritenuto essere provento dell’attività di spaccio. Arrestato è stato processato per direttissima.

V. A.