INTERNAZIONALIZZAZIONE, VICEPRESIDENTE: 7 MILIONI PER SISTENERE PMI CHE SI ESPANDONO SUI MERCATI ESTERI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 24 mag) E’ aperto e operativo lo sportello

della Linea ‘internazionalizzazione’ di Regione Lombardia,

gestita da Finlombarda Spa, che finanzia i progetti integrati di

sviluppo internazionale delle Pmi lombarde attive da almeno due

anni.

“Lo stanziamento iniziale è di 7 milioni di euro – spiega il

vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca,

Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle

imprese – a valere su risorse del Por Fesr 2014-2020 con il

cofinanziamento regionale e statale per sostenere l’avvio, lo

sviluppo e il consolidamento della capacità di azione delle

imprese della Lombardia nei mercati esteri”.

La misura si inserisce in una fase congiunturale in cui, secondo

i dati elaborati dalla Camera di commercio di Milano Monza

Brianza Lodi e da Promos Italia, si registra la crescita

dell’export manifatturiero dell’Italia che nel 2018 è aumentato

del 3% arrivando a 444 miliardi.

Un trend ancora più significativo in Lombardia dove la crescita

è stata del 4,7% per un totale di 124 miliardi.

A trainare le vendite all’estero sono macchinari, chimica,

farmaceutica e moda. La città con la percentuale più alta di

export è Milano che, con oltre 42 miliardi e un aumento del 5,8%

da sola vale quasi il 10% del totale.

“I dati dimostrano che la Lombardia sa reggere il passo dei

principali paesi europei in termine di Export. Le nostre imprese

– ha commentato il vicepresidente – hanno bisogno di espandersi

a livello commerciale”.

“Regione Lombardia con questo bando da 7 milioni di euro – ha

proseguito – vuole promuovere le imprese lombarde nei Paesi

scelti per i diversi settori che stiamo studiando con le

associazioni di categoria. Occorre fornire strumenti alle nostre

imprese per restare competitivi sui mercati internazionali e i

dati ci confortano che stiamo percorrendo la strada più giusta”.

L’intervento finanziario prevede finanziamenti di medio-lungo

termine a tasso zero di importo compreso tra 50 e 500.000 euro e

durata da tre a sei anni (di cui massimo due di

preammortamento).

I finanziamenti coprono fino all’80 per cento degli investimenti

in programmi di internazionalizzazione (con l’esclusione delle

attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati

membri) che siano realizzati entro 18 mesi dalla concessione

dell’agevolazione e di importo minimo di 62.500 euro.

Sono finanziabili le spese sostenute per la partecipazione a

fiere internazionali (per esempio l’affitto degli spazi, il

noleggio degli stand e dei materiali di allestimento, la quota

di partecipazione e i servizi di trasporto dei campionari), per

la promozione dei prodotti in showroom o spazi espositivi

temporanei (sei mesi) all’estero, per servizi di consulenza, per

l’ottenimento di certificazioni estere e per il personale

impiegato nel progetto di internazionalizzazione (30 percento

del totale delle spese ammissibili).

Le imprese interessate posso fare domanda online sulla

piattaforma informativa Bandi online (www.bandi.servizirl.it)

fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.