SANITÀ, PRESIDENTE E ASSESSORE AL WELFARE HANNO INCONTRATO SINDACATI DIRIGENTI SSN CONSAPEVOLI DELLE DIFFICOLTÀ ESPRESSE

GIÀ CONVOCATO UN NUOVO INCONTRO PER IL PROSSIMO 7 GIUGNO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 maggio 2019 – Il presidente della Regione Lombardia e

l’assessore al Welfare hanno incontrato i rappresentanti

sindacali della Dirigenza del Servizio sanitario regionale.

I sindacati hanno ribadito i punti della vertenza aperta:

carichi di lavoro insostenibili; difficoltà a reclutare

personale medico specialistico; la mancata stabilizzazione dei

colleghi libero professionisti e il mancato adeguamento dei

fondi aziendali non senza dimenticare la costante diminuzione

degli organici dei dirigenti veterinari e le difficoltà che la

riforma ha portato per le funzioni e gli incarichi tecnico

amministrativi.

Il presidente e l’assessore, consapevoli delle difficoltà che

stanno vivendo i dirigenti a causa dello scarso numero di

professionisti e dei conseguenti impegnativi turni di lavoro che

dipendono anche da scelte nazionali, hanno confermato le azioni

messein campo e la volontà di rafforzare il Sistema sanitario

pubblico.

Sul fronte nazionale Regione Lombardia sta interloquendo da

tempo con il Governo affinché vengano rimossi o articolati

diversamente i tetti di spesa che penalizzano le Regioni

virtuose in termini di nuove assunzioni, agevolazioni e

conseguenti benefici per i cittadini.

A livello regionale, il presidente e l’assessore al Welfare

hanno ricordato i provvedimenti concreti per la gestione

autonoma degli specializzandi negli ospedali – che sarà avviata

da settembre dopo la definizione di apposite linee guida –

l’incremento delle borse di studio che, dalle 33 del 2013 e 55

attuali, saranno ulteriormente potenziate nel 2019, la

definizione normativa per l’ampliamento dell’esercizio dell’

intramoenia allargata.

Per affrontare adeguatamente il tema del ‘burn out’ negli

ambienti di lavoro, che è motivo di stress lavorativo e

psicologico per gli stessi operatori del sistema sanitario

regionale, si è affrontato il tema del personale.

“A seguito dell’approvazione del Decreto legge ‘Calabria’ –

spiegano il presidente e l’assessore – attualmente in fase di

conversione, il Governo ha introdotto finalmente norme di

revisione incrementale dei tetti di spesa. Per la Lombardia,

tuttavia, si apre uno spazio molto limitato, pari a 12 milioni

di euro aggiuntivi, per l’arruolamento di nuovi professionisti”.

Per questo, il presidente e l’assessore al Welfare hanno

ipotizzato, a fronte delle prime ipotesi circolate, una

rimodulazione più contenuta delle Rar (Risorse aggiuntive

regionali) che porterebbe a ricavare ulteriori risorse e

garantire almeno la copertura finanziaria per ulteriori

assunzioni di personale dirigenziale.

I rappresentanti dei sindacati della Dirigenza hanno

sottolineato l’importanza di non penalizzare il proprio settore

e di garantire segnali adeguati per evitare l’allontanamento di

validi professionisti dalle strutture pubbliche risolvendo le

problematiche evidenziate: carichi di lavoro insostenibili,

carenza medici specialisti e veterinari, le relazioni sindacali

da migliorare, le perequazioni retributive, rapporti con

l’università e regolamentazione regionale della libera

professione intramoenia allargata. Hanno inoltre evidenziato

un’ampia disponibilità al confronto sulla riorganizzazione della

rete di offerta.

Durante la riunione il presidente e l’assessore hanno recepito

la richiesta di un confronto serrato e ampio ipotizzando anche

l’eventuale possibilità di istituire un tavolo permanente con le

Organizzazioni sindacali per discutere, insieme, dello sviluppo

del sistema socio sanitario soprattutto in termini di sicurezza

dei presidi ospedalieri e di politiche per il personale.

Le parti si riuniranno ancora il prossimo 7 giugno per proseguire l’interlocuzione.

Redazione