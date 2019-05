SISMA MANTOVA: OLTRE 4 MILIONI AI COMUNI DI SABBIONETA, GONZAGA E POGGIO RUSCO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 maggio 2019 – Il presidente della Regione Lombardia,

in qualità di Commissario delegato per l’emergenza sisma e

ricostruzione in Lombardia, ha firmato 3 ordinanze, con le quali

vengono stanziati fondi a favore dei territori della provincia

di Mantova colpiti dal sisma del 2012. Si tratta di contributi

per 4.200.000 euro.

CHIESA DELLA BEATA VERGINE DEL CARMINE A SABBIONETA – In

particolare, con l’Ordinanza n.488, pubblicata sul Burl lo

scorso venerdì 17 maggio, viene destinato un contributo

provvisorio di 201.402 euro alla Parrocchia arcipretale plebana

S. Maria Assunta di Sabbioneta, per il finanziamento del

progetto di riparazione e di miglioramento sismico della chiesa

della Beata Vergine Del Carmine.

TEATRO COMUNALE DI GONZAGA – Con l’Ordinanza n.489, pubblicata

sul Burl oggi, venerdì 24 maggio, viene destinato al Comune di

Gonzaga un contributo provvisorio di 130.860 euro per il

completamento dei lavori di riparazione post sisma del Teatro

comunale.

PALAZZO GONZAGHESCO – MUNICIPIO DI POGGIO RUSCO – Infine, con

l’Ordinanza n. 490, pubblicata sul Burl oggi, venerdì 24 maggio,

viene destinato al Comune di Poggio Rusco un contributo

provvisorio di 3.869.317 euro per i lavori di miglioramento

sismico, restauri e finiture del Palazzo Gonzaghesco, sede del

Municipio.

