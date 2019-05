Vimercate. Il Centro del riuso Panta Rei si presenta

La presentazione si terrà sabato 1 giugno alle ore 17,30 in via Manin 20 a Vimercate

(mi-lorenteggio.com) Vimercate, 24 maggio 2019 – Saranno presenti i promotori del progetto: il Sindaco di Vimercate Francesco Sartini, l’Assessore all’Ambiente Maurizio Bertinelli, l’Amministratore unico di Cem Ambiente Antonio Colombo e il Direttore generale Massimo Pelti. Per l’ente gestore Cooperativa Mani Tese ci sarà Renato Conca Coordinatore.

L’iniziativa è finalizzata a far conoscere il Centro del riuso Panta Rei al territorio e invitare i cittadini a capire le modalità del suo funzionamento. L’apertura ufficiale, con la piena attivazione del servizio, partirà da sabato 8 giugno.

IL PROGRAMMA dell’ 1 giugno

Si comincia alle ore 17,30 con i saluti istituzionali e la presentazione del progetto.

Dalle ore 17,45 alle 18,45 si terranno attività e intrattenimenti per grandi e piccini con i laboratori di ciclofficina, restauro mobili, decoupage, riciclo tele ombrelli per borse e capsule caffè per bigiotteria e piccoli oggetti, upcycling e riuso per bambini da 4 a 10 anni. La partecipazione ai laboratori è gratuita.

Per info sull’evento di presentazione: tel 02 95 241 920 (da lunedì a giovedì, orario ufficio).

PER SAPERNE DI PIU’ sul Centro del riuso Panta Rei

Il Centro del riuso intercomunale Panta Rei è un luogo attrezzato, nato per dare nuova vita agli oggetti che, altrimenti, finirebbero in piattaforma ecologica e diventerebbero rifiuti. Nel Centro del riuso ognuno può consegnare quello che non usa più ma che può essere utile ad altri. In questo modo si allunga il ciclo di vita degli oggetti, con vantaggi per l’economia e per l’ambiente. I beni usati, integri e funzionanti, vengono consegnati gratuitamente, catalogati e messi in vendita direttamente o dopo operazioni di pulizia e di piccole manutenzioni. I prezzi dei beni sono molto inferiori rispetto a quelli di mercato e il ricavato sarà usato esclusivamente per coprire i costi di gestione del Centro.

Il Centro del riuso Panta Rei è stato ideato e progettato dal Comune di Vimercate e realizzato in collaborazione con CEM Ambiente che ha messo a disposizione i locali. La gestione è stata affidata alla Cooperativa Mani Tese. Il progetto è finanziato al 70% dal bando di Regione Lombardia del 2017 sui centri di riutilizzo.

La filosofia

Panta Rei. Ovvero Tutto cambia, tutto si trasforma, niente resta immutato

Panta Rei è un fiume di oggetti che passano di mano in mano, continuando a vivere così come sono, magari dopo semplici riparazioni, oppure trasformati grazie alla creatività e immaginazione che chiunque, come volontario, vorrà mettere a disposizione della comunità. Panta Rei è l’essenza del divenire in antitesi con la cultura dell’usa e getta ormai insostenibile per l’ambiente che ci circonda e in cui viviamo.

Panta Rei online

Il Centro del riuso Panta Rei è anche online grazie al sito www.qrmobile.org\riusovimercate e alla pagina Facebook Centro Riuso Panta Rei.

Il Centro del Riuso cerca volontari

Chiunque avesse del tempo libero può proporsi per dare una mano al Centro del riuso Panta Rei. Come? Proponendosi per la logistica, per un corso di riutilizzo o per allestire un laboratorio di riparazione. Ogni iniziativa di volontariato è benvenuta.

Gli interessati possono scrivere a: riusopantarei@gmail.com.