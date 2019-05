BrianzAcque: tripletta di eventi formativi. Misuratori di portata al centro del convegno

(mi-lorenteggio.com) Monza, 24 maggio 2019- Questa mattina, presso il Centro Congressi Tower, all’interno del Devero Hotel, a Cavenago di Brianza, si è svolto il terzo appuntamento formativo organizzato da BrianzAcque in sinergia con l’Ordine degli Ingegneri e il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza. Un grande successo che ha contato la presenza di circa 250 uditori e oltre 35 enti tra Regione Lombardia, Arpa, Ufficio d’ambito territoriale di Monza e della Brianza, Comuni e molteplici enti operanti nel Servizio Idrico Integrato. A distanza di un anno dall’ultimo convegno, BrianzAcque questa volta ha portato in aula il tema della conformità normativa legata ai livelli di qualità tecnica del servizio idrico integrato di ARERA – l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente- con un focus specifico sul monitoraggio delle portate delle reti fognarie, attività svolta dalla società idrica brianzola.

Per gli operatori del settore, è stata un’opportunità per aggiornarsi sulla tecnologia avanguardistica, propria dei misuratori di portata, e su come questi impatteranno positivamente sul territorio servito e sul lavoro svolto dalla monoutility. I dispositivi di misura vengono collocati all’interno della rete fognaria e sono in grado di monitorarla in modo permanente e in tempo reale, segnalando immediatamente eventuali problematiche, anche attraverso degli alert. Il corso ha permesso di ottenere, agli ingegneri e ai geometri iscritti, 4 crediti formativi.

“In primis ringrazio l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri e l’Ato, per averci permesso di realizzare questo convegno” commenta il presidente Enrico Boerci” Quest’anno concluderemo l’attività di monitoraggio permanente e la modellazione delle reti fognarie e sono contento che oggi siamo qui per condividere il nostro know-how con questa platea altamente qualificata, ad evidenza del fatto che un’azienda pubblica come la nostra è capace di fare investimenti, senza aumentare la tariffa”.

“Siamo giunti a una sostanziale modifica del modo in cui ci approcciamo alle strategie e all’operatività” spiega il Direttore progettazione e pianificazione territoriale, l’ing. Massimiliano Ferazzini “Siamo passati da una logica a posteriori a una logica a priori che ci permette di ottenere una quantità di dati oggettivi con il più grande risultato che si possa ottenere nel nostro settore, vale a dire anticipare i problemi prima ancora che si verifichino”.

Nel 2017 Brianzacque aveva organizzato un convegno per illustrare l’attività di modellazione idraulica, ad oggi in fase di ultimazione, che permetterà di ottenere un unico piano fognario per tutto il territorio di Monza e della Brianza, al posto di 55 singoli e disgregati piani, come avveniva in passato. Ancora, nel 2018 era stato organizzato il convegno formativo sulle videoispezioni della fognatura, finalizzate alla mappatura e alla conoscenza di possibili criticità idrauliche.

Redazione