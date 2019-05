CESANO BOSCONE AL VOTO: 18.717 I CESANESI CHIAMATI ALLE URNE: ECCO LA SCHEDA

277 cesanesi che si trovano all’estero (154 maschi e 123 femmine)

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 maggio 2019 – Domenica 26 maggio, sono 18.717 (9.048 maschi e 9.669 femmine) i cesanesi chiamati alle urne per eleggere il sindaco e i componenti del Consiglio comunale. Mentre potranno accedere al voto per le elezioni europee 17.392 cittadini (8.864 maschi e 8.528 femmine) che risiedono a Cesano Boscone e 277 cesanesi che si trovano all’estero (154 maschi e 123 femmine).

Complessivamente, al 31 dicembre del 2018, la popolazione cesanese contava 23.970 cittadini.

Per assistere in diretta allo spoglio dei voti, nelle sedi comunali di via Pogliani 3 e di via Vespucci 5 saranno allestiti due schermi. Inoltre, sarà possibile seguire l’aggiornamento costante dei risultati degli scrutini ai link https://tinyurl.com/y54r8af4 (per le elezioni amministrative) e https://tinyurl.com/yxhx9kyq (per le europee).

V. A.