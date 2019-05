Como: Ghisallo due giorni a tutto Giro

(mi-lorenteggio.com) Como, 25 maggio 2019 – Domenica in Giro al Ghisallo, il Museo di Magreglio accoglierà dalle 12 alle 14:30 un reading di scrittori tutti appassionati di ciclismo che presenteranno i propri libri attendendo il passaggio della corsa sul Passo. Sono attesi fra gli altri: Mimma Caligaris, Mauro Colombo, Sergio Meda, Gianfranco Josti.

Domenica sera con una cena di gala ad invito – in concerto con Rcs Sport e con B. C. C. Brianza – la Polizia Stradale inaugura al Museo del Ghisallo uno spazio museale dedicato ai 70 della scorta del Giro. Un anniversario che coincide fra l’altro con i 70 anni del Santuario del Ghisallo.

Lunedì, nel giorno di riposo del Giro il museo del Ghisallo apre ad una serie di iniziative che puntano sui giovani appassionati che avranno per tutto il giorno accesso gratuito e potranno dedicarsi alle attività programmate trovando – la mattina – anche una colazione da campione offerta dalla scuola alberghiera Laghi Istituto G. D. Romagnosi per l’indirizzo servizi per l’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera di Longone al Segrino.

Nel piazzale del Santuario e del museo del Ghisallo il bus azzurro e i mezzi della Polizia Stradale saranno animatori di educational, gimcane e attività. L’ iniziativa di educazione stradale curata dalla Polizia Stradale in collaborazione con il Museo del Ciclismo del Ghisallo sarà molto importante e vedrà la partecipazione dei ragazzi di una classe seconda della scuola media Parini di Como. La scolaresca verrà prelevata dal plesso sito in via Gramsci alle ore 8,30 e, a bordo del Pullman Azzurro, saranno trasportati al Museo del Ghisallo a Magreglio. Al termine delle attività, gli studenti saranno riaccompagnati a Como a bordo del Pullman Azzurro: il rientro presso la scuola è previsto per le 12.30.

Sempre lunedì mattina dal Broletto di Como, dove è allestita la mostra Temporary Ghisallo Museum, alle ore 9:30 parte una piccola spedizione a due ruote, capitanata dalla direttrice del Museo del Ghisallo Carola Gentilini e dal presidente Ersaf-Regione Lombardia, Alessandro Fede Pellone che con alcuni amici del Museo in compagnia del tour operator Bike ‘n Wine, con le ebike di Cicli Pozzi, e con il mezzo della Carovana Pubblicitaria Oltrepò raggiungeranno il Museo per una degustazione di eccellenze del territorio.

A questo momento “dedicato ai sensi” si aggiunge una esibizione unica:

Ore 14:30/15 – Dopo la degustazione Concerto omaggio a Fausto Coppi. Il 27 maggio al Ghisallo si apre la Prima Stagione Concertistica del Museo del Ghisallo sotto la direzione artistica del M° Rossella Spinosa, con un evento di eccezione, ovvero un Omaggio alla figura dell’indimenticabile FAUSTO COPPI. Nel centenario della nascita del garnde ciclista, infatti, il Museo del Ghisallo ha realizzato – raccogliendo tra i materiali del proprio archivio – una testimonianza unica del percorso di vita, umano e professionale di Fausto Coppi, realizzandone un montaggio degno di riecheggiare le grandi pellicole del cinema muto. Naturalmente l’accompagnamento musicale non poteva che essere realizzato da Rossella Spinosa, direttrice della Stagione del Museo, ma altresì compositrice annoverata tra i massimi esperti a livello internazionale nell’ambito della sonorizzazione del cinema muto. La compositrice presenta così il lavoro realizzato per il Museo del Ghisallo e in prima esecuzione al Museo.

